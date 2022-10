O Ipec divulgou pesquisas eleitorais em 16 estados sobre corrida presidencial, neste sábado (1), véspera das Eleições 2022. O candidato petista Luiz Inácio Lula da Silva lidera em 11 estados, enquanto o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), assume a dianteira em 5.

Nestas eleições não será divulgada a tradicional pesquisa boca de urna. Os principais institutos confirmaram a informação.

Veja a seguir o desempenho dos candidatos a presidente em cada um destes estados, considerando apenas as intenções de votos válidos, ou seja, excluindo-se os votos em branco, nulos e os eleitores indecisos – com exceção do Pará que divulgou apenas os votos totais. As margens de erro das pesquisas Ipec variam de 2 a 3 pontos percentuais para mais ou para menos, dependendo do estado. As metodologias estão descritas abaixo.

Paraná (votos válidos)

Jair Bolsonaro (PL): 54%

Lula (PT): 34%

Simone Tebet (MDB): 6%

Ciro Gomes (PDT): 4%

Soraya Thronicke (União): 1%

Felipe d’Avila (Novo): 1%

Sofia Manzano (PCB): 0%

Léo Péricles (Unidade Popular): 0%

Vera Lúcia (PSTU): 0%

Padre Kelmon (PTB): 0

Constituinte Eymael (DC): 0

São Paulo (votos válidos)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – 48%

Jair Bolsonaro (PL) – 39%

Simone Tebet (MDB) – 6%

Ciro Gomes (PDT) – 4%

Soraya Thronicke (União Brasil) – 1%

Sofia Manzano (PCB) – 1%

Vera Lúcia (PSTU) – 0%

Luiz Felipe D’Avila (Novo) – 0%

Padre Kelmon (PTB) – 0%

Leonardo Péricles (UP) – não foi citado

Eymael (DC) – não foi citado

Rio de Janeiro (votos válidos)

Lula (PT): 46%

Jair Bolsonaro (PL): 42%

Simone Tebet (MDB): 5%

Ciro Gomes (PDT): 5%

Soraya Thronicke (União Brasil): 1%

Felipe d’Avila (Novo): 0%

Léo Péricles (UP): 0%

Sofia Manzano (PCB): 0%

Vera (PSTU): 0%

Padre Kelmon (PTB): 0%

Constituinte Eymael (DC): não foi citado

Minas Gerais (votos válidos)

Lula (PT): 55%

Jair Bolsonaro (PL): 34%

Ciro Gomes (PDT): 4%

Simone Tebet (MDB): 4%

Felipe d’Ávila (Novo): 1%

Soraya Thronicke (União Brasil): 1%

Espírito Santo (votos válidos)

Lula (PT): 48%

Jair Bolsonaro (PL): 42%

Simone Tebet (MDB): 4%

Ciro Gomes (PDT): 3%

Soraya Thronicke (União Brasil): 2%

Felipe d’Avila (Novo): 1%

Sofia Manzano (PCB): 1%

Vera (PSTU): 0%

Padre Kelmon (PTB): 0%

Constituinte Eymael (DC): Não foi citado

Léo Péricles (UP): Não foi citado

Bahia (votos válidos)

Lula (PT): 70%

Jair Bolsonaro (PL): 21%

Ciro Gomes (PDT): 3%

Simone Tebet (MDB): 3%

Felipe d’Avila (Novo): 1%

Soraya Thronicke (União): 1%

Léo Péricles (UP): 0%

Vera (PSTU): 0%

Padre Kelmon (PTB): 0%

Sofia Manzano (PCB): 0%

Pernambuco (votos válidos)

Lula (PT): 69%

Jair Bolsonaro (PL): 23%

Ciro Gomes (PDT): 5%

Simone Tebet (MDB): 3%

Soraya Thronicke (União Brasil): 0%

Constituinte Eymael (Democracia Cristã): 0%

Felipe d’Ávila (Novo): 0%

Léo Péricles (Unidade Popular): 0%

Padre Kelmon (PTB): 0%

Sofia Manzano (PCB): 0%

Vera Lúcia (PSTU): 0%

Ceará (votos válidos)

Lula (PT): 66%

Jair Bolsonaro (PL): 22%

Ciro Gomes (PDT): 9%

Simone Tebet (MDB): 2%

Soraya Thronicke (União Brasil): 1%

Constituinte Eymael (DC): 0%

Felipe D’Ávila (NOVO): 0%

Léo Péricles (UP): 0%

Sofia Manzano (PCB): 0%

Padre Kelmon (PTB): 0%

Vera Lúcia (PSTU): não foi citada

Paraíba (votos válidos)

Lula (PT): 69%

Jair Bolsonaro (PL): 26%

Ciro Gomes (PDT): 3%

Simone Tebet (MDB): 2%

Constituinte Eymael (DC): 0%

Léo Péricles (UP): 0%

Soraya Thronicke (União Brasil): 0%

Vera (PSTU): 0%

Padre Kelmon (PTB): 0%

Felipe d´Avila (Novo) não pontuaram.

Sofia Manzano (PCB): não foi citada

Rio Grande do Norte (votos válidos)

Lula (PT): 66%

Jair Bolsonaro (PL): 24%

Ciro Gomes (PDT): 6%

Simone Tebet (MDB): 2%

Soraya Thronicke (União Brasil): 1%

Felipe d’Avila (Novo): 0

Léo Péricles (Unidade Popular): 0

Sofia Manzano (PCB): 0

Vera Lúcia (PSTU): 0

Eymael (Democracia Cristã): 0

Padre Kelmon (PTB): 0

Maranhão (votos válidos)

Lula (PT): 66%

Jair Bolsonaro (PL) 27%

Ciro Gomes (PDT): 3%

Simone Tebet (MDB): 2%

Soraya Thronicke (União Brasil): 1%

Eymael (Democracia Cristã): 0%

Sofia Manzano (PCB): 0%

Padre Kelmon (PTB): 0%

Felipe d’Avila (Novo) : candidato não foi citado

Vera Lúcia (PSTU): candidato não foi citado

Léo Péricles (Unidade Popular): candidato não foi citado

Goiás (votos válidos)

Jair Bolsonaro (PL): 50%

Lula (PT): 38%

Simone Tebet (MDB): 6%

Ciro Gomes (PDT): 4%

Soraya Thronicke (UB): 1%

Léo Péricles (UP): 0%

Sofia Manzano (PCB): 0%

Vera Lúcia (PSTU): 0%

Constituinte Eymael (DC): não foi citado

Felipe d’Avila (Novo): não foi citado

Padre Kelmon (PTB): não foi citado

Mato Grosso (votos válidos)

Jair Bolsonaro: 52%

Lula (PT): 39%

Simone Tebet (MDB): 4%

Ciro Gomes (PDT): 3%

Soraya Thronicke (União): 1%

Felipe d’Avila (Novo): 1%

Sofia Manzano (PCB): 0%

Leo Péricles (UP): 0%

Padre Kelmon (PTB): 0%

Constituinte Eymael (DC): 0%

Vera (PSTU): Não foi citada na pesquisa

Mato Grosso do Sul (votos válidos)

Jair Bolsonaro (PL): 44%

Lula (PT): 42%

Simone Tebet (MDB): 7%

Ciro Gomes (PDT): 5%

Felipe d’Avila (Novo): 1%

Soraya Thronicke (União Brasil): 1%

Constituinte Eymael (DC): 0%

Léo Péricles (UP): 0%

Padre Kelmon (PTB): 0%

Sofia Manzano (PCB): Não citada

Vera Lúcia (PSTU): Não citada

Distrito Federal (votos válidos)

Jair Bolsonaro (PL): 48%

Lula (PT): 35%

Ciro Gomes (PDT): 8%

Simone Tebet (MDB): 6%

Soraya Thronicke (União): 1%

Felipe d’Avila (Novo): 1%

Léo Péricles (UP): menos de 1%

Padre Kelmon (PTB): menos de 1%

Sofia Manzano (PCB): menos de 1%

Constituinte Eymael (DC): não pontuou

Vera Lúcia (PSTU): não pontuou

Pará (votos totais)

Lula (PT): 49%

Jair Bolsonaro (PL) 37%

Ciro Gomes (PDT): 4%

Simone Tebet (MDB): 4%

Soraya Thronicke (União Brasil): 1%

Sofia Manzano (PCB): 1%

Vera Lúcia (PSTU): 0%

Felipe d’Avila (Novo): não foi citado

Léo Pericles (UP): não foi citado

Eymael (DC): não foi citado

Padre Kelmon (PTB): não foi citado

Brancos e nulos: 2%

Não sabe: 2%

Metodologia das pesquisas

Ipec – Paraná: A pesquisa encomendada ao Ipec pela TV RPC entrevistou 1.504 eleitores do Paraná, entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro de 2022. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral com o protocolos BR-04355/2022 e PR-02084/2022.

Ipec – São Paulo: A pesquisa encomendada ao Ipec pela TV Globo entrevistou 2 mil eleitores de SP, entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro de 2022. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral com o protocolo SP-05847/2022.

Ipec – Rio de Janeiro: A pesquisa encomendada ao Ipec pela TV Globo entrevistou 2 mil eleitores do RJ, entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro de 2022. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral com os protocolos RJ‐01526/2022 e BR‐05823/2022.

Ipec – Minas Gerais: A pesquisa encomendada ao Ipec pela TV Globo entrevistou 2 mil eleitores de MG, entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro de 2022. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral com o protocolo BR-06476/2022.

Ipec – Bahia: A pesquisa encomendada ao Ipec pelo Grupo Metrópole entrevistou 2,5 mil eleitores da Bahia, entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro de 2022. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral com os protocolos BA-00751/2022 e BR-02575/2022.

Ipec – Pernambuco: A pesquisa encomendada ao Ipec pela TV Globo entrevistou 2 mil eleitores de Pernambuco, entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro de 2022. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral com os protocolos PE-05764/2022 e BR-01800/2022.

Ipec – Ceará: A pesquisa encomendada ao Ipec pela TV Verdes Mares entrevistou 1,2 mil eleitores do Ceará, entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro de 2022. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral com os protocolos CE-09689/2022 e BR-07303/2022.

Ipec – Paraíba: A pesquisa encomendada ao Ipec pela TV Cabo Branco entrevistou 800 eleitores da Paraíba entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro de 2022. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral com os protocolos PB-00955/2022 e BR-02427/2022.

Ipec – Rio Grande do Norte: A pesquisa encomendada ao Ipec pela InterTV entrevistou 800 eleitores do Rio Grande do Norte entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro de 2022. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral com o protocolo RN-04452/2022.

Ipec – Maranhão: A pesquisa encomendada ao Ipec pela TV Mirante entrevistou 800 eleitores do Maranhão entre os dias 28 e 30 de setembro de 2022. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral com os protocolos MA-03514/2022 e BR-00459/2022.

Ipec – Espírito Santo: A pesquisa encomendada ao Ipec pela TV Gazeta entrevistou 800 eleitores do Espírito Santo, entre os dias 28 e 30 de setembro de 2022. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral com os protocolos ES-01181/2022 e BR-09122/2022.

Ipec – Goiás: A pesquisa encomendada ao Ipec pela TV Anhanguera entrevistou 800 eleitores do Goiás, entre os dias 28 e 30 de setembro de 2022. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral com o protocolo GO-06820/2022.

Ipec – Mato Grosso: A pesquisa encomendada ao Ipec pela TV Centro América entrevistou 800 eleitores de Mato Grosso, entre os dias 28 e 30 de setembro de 2022. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral com o protocolo MT-00496/2022.

Ipec – Mato Grosso do Sul: A pesquisa encomendada ao Ipec pela TV Morena entrevistou 800 eleitores de Mato Grosso do Sul, entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro de 2022. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral com o protocolo MS-00268/2022 e BR-07024/2022.

Ipec – Distrito Federal A pesquisa encomendada ao Ipec pela TV Globo entrevistou 2 mil eleitores do Distrito Federal, entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro de 2022. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral com o protocolo BR-04016/2022.

Ipec – Pará A pesquisa encomendada ao Ipec pela TV Liberal entrevistou 800 eleitores do Pará, entre os dias 28 e 30 de setembro de 2022. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral com os protocolos PA 06973/2022 e BR- 08522/2022.