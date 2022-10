O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE_PR) acompanhou, no começo deste domingo, a emissão da zerésima de uma das urnas que estão seno utilizadas nestas eleições em Curitiba. Mas você sabe o que é a zerésima?

Segundo o TRE-PR, a urna eletrônica passa por diversas auditorias com o objetivo de dar mais segurança ao processo eleitoral. Um dos mecanismos que contribuem com a transparência do voto eletrônico é a zerésima, emitida antes do início da votação.

O comprovante mostra que não existem votos computados nos equipamentos antes do início da votação. Considerado como “voto zero”, também apresenta todas as candidatas e candidatos cadastrados na urna eletrônica.

O documento é assinado pelo presidente da seção eleitoral, pelas demais mesárias e mesários e por fiscais de partidos políticos e das coligações que desejarem (art. 86 da Resolução TSE nº 23.611/2019).

O Resumo da Zerésima é colocado em local visível a todas pessoas na seção eleitoral. Só depois da emissão desse documento começam os demais preparativos para o início da votação, como o registro de presença dos mesários e das mesárias.

