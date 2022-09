O Governo do Paraná apura as mensagens com ameaça de invasão ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal (STF), caso o Jair Bolsonaro (PL) não ganhe as eleições, recebidas por paranaenses. O SMS foi enviado do número usado por serviços públicos digitais do governo do Paraná.

Há relatos de mensagens recebidas pelos canais do Programa Paraná Inteligência Artificial (PIÁ), Detran, Polícia Civil e Secretaria de Estado de Educação. “Vai dar Bolsonaro no primeiro turno! Senao, vamos a rua para protestar! Vamos invadir o congresso e o STF! Presidente Bolsonaro conta com todos nos!!”, diz a mensagem recebida por paranaenses neste sábado (24).

Em nota, a Celepar (Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná) informou que as “mensagens foram feitas a partir de uma empresa terceirizada, a Algar Telecom, sem qualquer iniciativa e envolvimento da Celepar e do Governo do Estado. Em nenhum momento a Celepar teve ciência, autorizou ou enviou qualquer tipo de mensagem.”

“O caso é grave e os responsáveis serão penalizados na forma da lei. Os órgãos policiais e eleitorais já foram acionados em todas as esferas e os boletins de ocorrência realizados para fins de investigação”, diz a nota da Celepar, que também diz ter notificado a empresa para que preste esclarecimentos.

Ao G1 Paraná, a Algar Telecom afirmou ter detectado “um acesso indevido à plataforma, com um IP que não pertence à operadora”. A empresa informou, também, que bloqueou a conta responsável pelos disparos e que “analisa o caso internamente, além de colaborar com a apuração dos fatos”.

O contrato com a Algar foi firmado em abril de 2021, pelo prazo de três anos, para “prestação de serviços de intermediação para envio e recepção de mensagens curtas (SMS)”. O valor total é de R$ 4,1 milhões.

O Governo do Estado do Paraná afirmou, em nota, que repudia qualquer tentativa de uso político ou manifestação antidemocrática. A Secretaria de Estado de Segurança Pública disse ter iniciado as investigações para apurar quem teriam sido os responsáveis pelas mensagens.

O presidente do PT Paraná, Arilson Chiorato, publicou em sua conta no Twitter que a Federação Brasil da Esperança no Paraná, composta por PT, PCdoB e PV, irá protocolar notícia crime contra o governador do Paraná Ratinho Junior (PSD) pelo SMS enviado por canais oficiais do Governo do Estado. “Usar a máquina pública para promover candidatura é crime”, afirmou.