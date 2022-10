Levantamento do instituto Paraná Pesquisas para presidente, feito com entrevistas presenciais e divulgado neste sábado (29), aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, empatados tecnicamente.

LEIA MAIS – Debate entre Lula e Bolsonaro na TV Globo tem troca de acusações e propostas deixadas de lado

Lula tem 50,4% das intenções para votos válidos (quando são excluídos brancos, nulos e indecisos), contra 49,6% de Bolsonaro – uma diferença de 0,8 ponto percentual. Como a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão no mesmo patamar.

VIU ESSA? Jornalista com adesivo do Lula é agredida no Centro de Curitiba

A Paraná Pesquisas tem contrato com o governo federal e ainda neste mês fez uma sondagem para presidente contratada pelo Progressistas (PP), partido que faz parte da coligação de Bolsonaro. O instituto também recebeu R$ 2,7 milhões do PL, partido de Bolsonaro, vindos do fundo partidário.

Na rodada anterior, divulgada na terça-feira (25), o petista tinha 50,2%, ante 49,8% do atual presidente. Portanto, Lula oscilou 0,2 ponto para cima, e Bolsonaro para baixo.

LEIA AINDA – Alunos fazem campanha pró-Bolsonaro em escola particular de Curitiba

O ex-presidente vinha de duas oscilações negativas e agora reverteu essa tendência. Iniciou outubro com 51,9% das intenções para votos válidos; foi para 51,3% na segunda semana; 50,2% na terceira semana, e variou para cima na última pesquisa, tudo dentro da margem de erro.

O instituto ouviu 2.400 eleitores presencialmente entre os dias 26 e 28 de outubro. O levantamento custou R$ 50 mil e foi pago com recursos próprios. O levantamento tem um nível de confiança de 95% e está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-09573/2022.