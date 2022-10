Foi lento o início da apuração de votos no Paraná. Às 18h15 de domingo (2), pouco mais de uma hora depois do encerramento do horário de votação, eram pouco menos de 4% dos votos apurados no estado. A lentidão na totalização dos votos acompanhava o ritmo do resto do país. Em todo o Brasil, no mesmo horário o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indicava 4,5% dos votos apurados no país. Por volta das 19h30, pouco mais de 78% das urnas tinham sido apuradas no Paraná.

A lentidão na totalização dos votos coincidiu com relatos de formação de filas e demora para votação nos locais de votação pelo estado. O desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), afirmou que o atraso ocorreu devido a problemas com a biometria em que os eleitores tiveram que votar da maneira tradicional assinando a mão o caderno de registro. “A resolução do TSE exige que sejam feitos ao menos quatro testes para votar de forma tradicional. Então, isso culminou com essa demora”, explicou o presidente do TRE.

Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura, presidente do TRE-PR. Foto: Divulgação/ TRE-PR

Ainda de acordo com o presidente do TRE, uma participação recorde de idosos e jovens também contribuiu para que as seções eleitorais tivessem filas em algumas cidades. “Claro que alguns transtornos geralmente ocorrem, como, por exemplo, algumas filas que pudemos observar. Mas também, em decorrência de ser uma eleição geral, eram cinco cargos que estavam em disputa”, disse. Uma esperada demora de idosos diante da urna eletrônica também foi outra razão que teria contribuído para a demora na votação, segundo o desembargador.

Em entrevista à RPC, o juiz eleitoral Robespierre Foureaux Alves, de Maringá, afirmou que houve um problema no sistema de transmissão do TSE. Com isso, os resultados de cada local de votação da cidade precisariam ser transportados fisicamente até o Fórum Eleitoral para só então serem transmitidos pelo sistema do TSE.

Resultado das eleições deve sair em cinco horas, garante TRE

Mesmo com o atraso na apuração das urnas, o Tribunal Regional Eleitoral garante que os paranaenses devem conhecer os resultados das urnas dentro do prazo padrão, entre 4 horas e meia e 5 horas.

“A media da apuração e do anúncio do resultado é em torno de cinco horas. Então, pela experiência de que já estamos acostumados, em média quatro horas e meia já teremos o resultado”, disse o presidente do TRE.