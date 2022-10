O Ipespe, em parceria coma Associação Brasileira de Pesquisas Eleitorais (Abrapel), divulgou neste sábado (1) resultado de nova rodada de pesquisa eleitoral com as intenções de votos para presidente da República. De acordo com o levantamento, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida, com 46% no primeiro turno, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), com 33%.

Na sequência, aparecem Ciro Gomes (PDT), com 7%, e Simone Tebet (MDB), com 6%. Pela margem de erro, de três pontos percentuais, ambos estão empatados tecnicamente.

Considerando apenas as intenções de votos válidos (sem contar os brancos, nulos e indecisos), Lula teria 49% e Bolsonaro, 35%. Veja abaixo todos os números da pesquisa, inclusive para o segundo turno entre Lula e Bolsonaro.

Primeiro turno: estimulada (com lista de candidatos/votos totais)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – 46%

Jair Bolsonaro (PL) – 33%

Ciro Gomes (PDT) – 7%

Simone Tebet (MDB) – 6%

Soraya Thronicke (União Brasil) – 1%

Padre Kelmon (PTB) – 1%

Felipe D’Avila (Novo) – 0%

Vera Lúcia (PSTU) – 0%

Léo Péricles (UP) – 0%

Sofia Manzano (PCB) – 0%

Eymael (DC) – não foi citado

Nenhum, Brancos e Nulos – 3%

Não sabe/ Não respondeu – 1%

Primeiro turno: estimulada (votos válidos)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – 49%

Jair Bolsonaro (PL) – 35%

Ciro Gomes (PDT) – 8%

Simone Tebet (MDB) – 7%

Soraya Thronicke (União Brasil) – 1%

Padre Kelmon (PTB) – 1%

Felipe D’Avila (Novo) – 0%

Léo Péricles (UP) – 0%

Primeiro turno: espontânea (sem lista de candidatos)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – 43%

Jair Bolsonaro (PL) – 32%

Ciro Gomes (PDT) – 5%

Simone Tebet (MDB) – 4%

Soraya Thronicke (União) – 0%

Felipe D’Avila (Novo) – 0

Léo Péricles (UP) – 0

Brancos e Nulos – 5%

Não sabe / Não respondeu – 11%

Segundo Turno: Lula x Bolsonaro

Lula (PT) – 55% (59% dos válidos)

Bolsonaro (PL) – 38% (41% dos válidos)

Brancos e Nulos – 6%

Não sabe/ Não respondeu – 1%

Metodologia da pesquisa Ipespe

A pesquisa do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe) em parceria com a Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais (Abrapel), ouviu 1,1 mil eleitores no dia 30 de setembro de 2022. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95,45%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-05007/2022. Veja aqui o relatório da pesquisa (em PDF).