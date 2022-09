Pesquisa eleitoral divulgada pelo Ipec nesta sexta-feira (16) apontou o atual governador do Paraná e candidato à reeleição, Ratinho Junior (PSD), à frente do levantamento, com 55% das intenções de voto.

Na sequência aparece o ex-governador Roberto Requião (PT) com 28% das intenções de voto. Votos brancos e nulos somaram 6%, enquanto indecisos corresponderam a 6% dos entrevistados.

O Ipec ainda simulou a disputa por uma vaga no Senado Federal com os eleitores paranaenses. Alvaro Dias (Podemos) aparece na frente, com 36% das intenções de voto, seguido de Sergio Moro (União Brasil), com 25%, e Paulo Martins (PL), com 8%.

A margem de erro da pesquisa do Ipec para o governo e Senado Federal no Paraná é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Intenção de voto para o governo do Paraná

Primeiro turno: estimulada (quando uma lista de candidatos é apresentada ao entrevistado)

Ratinho Jr (PSD) – 55%

Roberto Requião (PT) – 28%

Ricardo Gomyde (PDT) – 2%

Ângela Machado (Psol) – 1%

Professor Ivan (PSTU) – 1%

Solange Ferreira Bueno (PMN) – 1%

Joni Correia (DC) – 1%

Adriano Teixeira (PCO) – 0%

Vivi Motta (PCB) – 0%

Brancos e nulos – 6%

Não sabem ou não responderam – 6%

Intenção de voto para o Senado no Paraná

Estimulada

Alvaro Dias (Podemos) – 36%

Sergio Moro (União Brasil) – 25%

Paulo Martins (PL) – 8%

Rosane Ferreira (PV) – 3%

Aline Sleutjes (PROS) – 2%

Orlando Pessuti (MDB) – 2%

Desiree Salgado (PDT) – 1%

Roberto França (PCO) – 1%

Laerson Matias (Psol) – 1%

Carlos Saboia (PMN) – 0%

Brancos e nulos – 8%

Não sabem ou não responderam – 13%

Metodologia da pesquisa Ipec

A pesquisa eleitoral encomendada pela RPC TV para o Ipec entrevistou 1,2 mil pessoas, entre os dias 13 e 15 de setembro, em 57 municípios paranaenses. A margem de erro do levantamento é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-01166/2022; e no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o código PR-02436/2022.

Por que publicamos pesquisas eleitorais

A Gazeta do Povo e a Tribuna do Paraná publicam há anos pesquisas de intenção de voto realizadas pelos principais institutos de opinião pública do país. Você pode conferir os levantamentos mais recentes neste link, além de reportagens sobre o tema.

As pesquisas de intenção de voto fazem uma leitura de momento, com base em amostras representativas da população. Métodos de entrevistas, a composição e o número da amostra e até mesmo a forma como uma pergunta é feita são fatores que podem influenciar o resultado. Por isso é importante ficar atento às informações de metodologias, encontradas no fim das matérias sobre pesquisas eleitorais.

Feitos esses apontamentos, a Gazeta e a Tribuna consideram que as pesquisas eleitorais, longe de serem uma previsão do resultado das eleições, são uma ferramenta de informação à disposição do leitor, já que os resultados divulgados têm potencial de influenciar decisões de partidos, de lideranças políticas e até mesmo os humores do mercado financeiro.