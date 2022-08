Ratinho Junior (PSD) 46%, Roberto Requião (PT) 24%. Esse é o número cru da pesquisa Ipec (antigo Ibope) divulgada na última terça-feira (23) pela RPC. Mas o número a ser trabalhado nas campanhas é outro: 59% a 41%. Essa é a vantagem do governador sobre todos os demais adversários nos votos válidos (a forma como a Justiça Eleitoral totaliza os votos). Se um candidato obtiver mais que 50% dos votos válidos, a eleição está decidida no primeiro turno.

Assim, a primeira pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral no Paraná foi vista com otimismo tanto pela campanha de Ratinho Junior, quanto pela de Requião. No PSD, os números indicam que caminha bem a estratégia de decidir a eleição no primeiro turno (que consistiu em angariar o maior número de partidos possível e desarticular algumas candidaturas que estavam se colocando).

+ Leia mais: Paraná tem nove candidatos a governador. Conheça quem são eles!

Além da liderança nas intenções de voto, o governador tem, ainda, outros dois números da pesquisa para comemorar: sua rejeição (o percentual de eleitores que dizem que jamais votariam nele) é praticamente a metade de Requião, 18% a 35%. O outro número favorável é a aprovação de sua gestão. Para 52% dos eleitores, o governo Ratinho Junior é ótimo ou bom; para 32%, é regular; e apenas 13% consideram a gestão ruim ou péssima.

Na campanha de Requião, os números mantêm a esperança. O candidato celebrou o resultado em suas redes sociais. “Acompanhe as pesquisas sérias do Paraná depois do dia 26. Desde já quero convidá-los para nossa posse no governo do estado”, escreveu. O dia 26 de agosto marca o início da propaganda eleitoral em Rádio e TV, quando Requião diz acreditar que a população começa a se interessar pelas campanhas. A propaganda eleitoral poderá, por exemplo, ser decisiva para a escolha dos 11% que não souberam responder à consulta eleitoral – ou seja, ainda estão indecisos.

O estafe petista também tem dois indicadores da pesquisa Ipec para se apegar de forma positiva: na corrida presidencial no Paraná, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 35% das intenções de voto, no limite da margem de erro para empate técnico com Jair Bolsonaro (PL), citado por 41% dos eleitores. A campanha petista aposta na colagem de Requião com Lula para conseguir a transferência de parte dessas intenções de voto do presidenciável petista para o candidato a governador.

+ Veja mais: Sete aplicativos para ganhar dinheiro com o seu próprio celular

E, como não são só os votos em Requião que contribuiriam para levar a eleição para o segundo turno, o fato de outros seis candidatos já pontuarem na primeira pesquisa após o início da campanha também foi visto com otimismo: Professora Angela (Psol) e Professor Ivan (PSTU) aparecem com 2%, enquanto Ricardo Gomyde (PDT), Solange Ferreira (PMN) e Joni Correia (DC) têm 1%. Mais uma vez comparando com a pesquisa presidencial, Gomyde é visto como o candidato com maior potencial de crescimento, uma vez que o presidenciável do PDT, Ciro Gomes, foi citado por 7% dos eleitores paranaenses.

Mas e a pesquisa para o Senado no Paraná?

O analista político Roger Pereira também comentou os resultados da pesquisa para o Senado no Paraná. Álvaro Dias (PODE) e Sergio Moro (UNIÃO) são os favoritos.

>>> Para saber mais acesse o conteúdo original na Gazeta do Povo

Metodologia da pesquisa

A pesquisa eleitoral encomendada pela RPC TV para o Ipec entrevistou 1,2 mil pessoas, entre os dias 16 e 22 de agosto, em 57 municípios paranaenses. A margem de erro do levantamento é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR‐05619/2022; e no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número PR‐07859/2022.