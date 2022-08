Pesquisa de intenção de voto feita pelo Instituto Opinião, a primeira realizada após o início do horário eleitoral na televisão e no rádio, apontou Ratinho Junior (PSD) com 50% das intenções de voto para o governo do Paraná. Em seguida está Roberto Requião (PT), com 22%. O Instituto Opinião ouviu 1,2 mil pessoas em todo o Paraná entre os dias 28 e 30 de agosto. A pesquisa aponta as intenções de voto para o governo do Paraná e também para o Senado (veja mais abaixo).

Pesquisa estimulada para governador do Paraná

Ratinho Junior (PSD) – 50%

Roberto Requião (PT) – 22%

Ricardo Gomyde (PDT) – 2%

Professora Angela (PSol) – 1%.

Joni Correia (DC), Professor Ivan (PSTU), Vivi Motta (PCB), Solange Bueno (PNM) e Adriano Teixeira (PCO) não pontuaram. Somados, os indecisos e os que preferiram não opinar são 15%.

O levantamento do Instituto Opinião também mostra que, se a eleição fosse hoje, na soma dos votos válidos, Ratinho Junior teria 65%; Requião, 29%; e Gomyde, 3%.

Pesquisa para o Senado pelo Paraná

Já a disputa pela única vaga em jogo ao Senado tem Alvaro Dias (Podemos) em primeiro lugar, com 32% das intenções de voto, contra 23% do ex-juiz e ex-aliado político de Dias, Sérgio Moro (União).

Álvaro Dias (Podemos) – 32%

Sérgio Moro (União Brasil) – 23%

Paulo Martins (PL) – 8%

Orlando Pessuti (MSB) – 2%

Aline Sleutjes (PROS) – 2%

Rosane Ferreira (PV) – 2%

Desiree (PDT) – 1%

Laerson Matias (Psol), Dr Saboia (PMN) e Roberto França (PCO) não pontuaram. Somados, os indecisos e os que preferiram não opinar são 30%.

Na soma apenas dos votos válidos, Ávaro Dias aparece com 46%; Sérgio Moro, 33%; e Paulo Martins (PL), 11%.

Método de pesquisa

A pesquisa do Instituto Opinião ouviu 1.200 pessoas em 52 municípios do estado do Paraná, com idade acima de 16 anos, entre os dias 28 e 30 de agosto e tem margem de erro de 3% e nível de confiança de 95%. A consulta foi registrada no TRE (PR-09894/2022) e no TSE (BR-03073/2022).

