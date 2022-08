A partir desta quinta-feira (1º de setembro) a Tribuna apresenta a seus leitores e a todos os eleitores do Brasil o seu Portal dos Candidatos. Pelo segundo pleito consecutivo – dessa vez para além dos limites e fronteiras territoriais – apresentamos uma poderosa ferramenta para ajudar o eleitor a diminuir o risco de desperdiçar o seu voto. A informação é um diferencial no exercício de nosso dever cívico.

O Portal dos Candidatos é um espaço em que os usuários podem escolher qualquer candidato, de qualquer um dos 27 estados da federação, para conhecer foto, seus dados pessoais e cadastrais registrados no Tribunal Superior Eleitoral, bem como acesso à declaração de bens, apresentação de contas de campanha e outras informações.

>>> Saiba tudo sobre eleições 2022 aqui na Tribuna

Segundo o diretor de jornalismo da Tribuna do Paraná, Rafael Tavares, conhecer bem os candidatos é um diferencial na hora de votar. “O país está, literalmente, pegando fogo. Toda informação que possa ajudar o eleitor a decidir seu voto é importante. O guia é uma grande ferramenta. Juntos podemos melhorar a qualidade da classe política”, afirmou.

Depois do sucesso nas eleições municipais de 2020, o Portal dos Candidatos volta aprimorado, mais bonito e, principalmente, mais “tecnológico”. “Utilizamos novas tecnologias para criar um guia completo. O site está rápido, com design moderno e usabilidade pensada para ajudar o eleitor a ter as informações mais relevantes sobre os candidatos”, explicou o coordenador de operações digitais da Tribuna, Rafael Maia.

Ranking dos Políticos

Uma das novidades deste ano é uma parceria com o Ranking dos Políticos. A iniciativa (que você pode conferir também neste link) mostra para os eleitores como se posiciona cada um dos deputados federais e senadores. Por critérios bem construídos, tendo como base os pilares: combate ao desperdício de dinheiro, aos privilégios e a corrução.

“O ranking dos políticos entende que é muito importante uma iniciativa como essa (Portal dos Candidatos). É louvável e agrega muito para democracia brasileira e coloca com clareza e transparência para todos os eleitores, de forma objetiva, simples e de fácil acesso a todos os eleitores”, explicou Gláucio Dias, um dos idealizadores do projeto.

Informação é a melhor arma que o eleitor possui antes (e depois) de votar. “Precisamos que o eleitor tenha acesso a informações para decidir o voto da melhor forma possível. É importante espaços como esse (Portal dos Candidatos), pois há muito espaço para renovação no Congresso Nacional. Na nossa visão, temos 1/3 de bons parlamentares, 1/3 de medianos e 1/3 de maus políticos. Para termos renovação é importante que tenhamos informação de qualidade sobre quem ocupa aquelas cadeiras”, afirmou Gláucio.

No sistema político brasileiro, o presidente é apenas parte do poder. A Câmara dos Deputados e o Senado, que formam o Congresso Nacional, são fundamentais para o bom andamento das coisas no país. “São as instituições de maior importância politica dentro da condução do país. Um Congresso bom leva o país pra frente, Um congresso ruim leva o país pra trás, Um bom presidente não consegue trabalhar sem um congresso bom”, explicou o representantes do Políticos.org.br.