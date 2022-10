O prefeito de Curitiba Rafael Greca votou no início da tarde no Colégio Estadual Júlia Wanderley, localizado no bairro Batel. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Greca enfatizou a importância do voto para o Brasil e disse que levou dois títulos para garantir seu papel democrático.

“Eu trouxe até dois Títulos de Eleitor, o E-título e o título de papel, na garantia de que eu quero votar vem para o bem do Brasil”, revelou o prefeito no vídeo.

