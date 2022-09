No domingo (02), primeiro turno das eleições, as pessoas que cometerem crimes eleitorais de menor potencial ofensivo, como boca de urna, serão encaminhadas pela Polícia Militar ao Fórum Eleitoral de Curitiba, localizado na Rua João Parolin, 55, no Parolin.

A Polícia Militar fará o boletim de ocorrência nesses casos e, na sequencia, a Polícia Federal vai lavrar o termo circunstanciado. Após a lavratura, é realizada uma audiência com a presença do juiz, do Ministério Público e Defensor. Se necessário, o juiz determina que a pessoa infratora seja detida.

Todos os procedimentos acontecem no ambiente do Fórum Eleitoral, que tem capacidade para a realização de duas audiências simultâneas. No interior do estado, os trâmites seguem os mesmos procedimentos.

Efetivo

A Polícia Militar terá sete mil policiais atuando diretamente com a operação eleições em todo o Paraná, além dos agentes que participam das atividades de rotinas da instituição e das demais forças de segurança.

Crimes

Desde o dia 17 de setembro, nenhuma candidata ou candidato pode ser detido ou preso, salvo em flagrante delito. As pessoas não podem ser presas desde o dia 27 de setembro (5 dias antes das eleições), a não ser em caso de flagrante, sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou desrespeito a salvo-conduto.

Canais de denúncia

Qualquer pessoa pode denunciar crimes eleitorais:

190: Polícia Militar do Paraná

181:Disque-Denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Paraná

Pardal: Aplicativo da Justiça Eleitoral para denúncia de crimes eleitorais

MPF Serviços: Serviço do Ministério Público Federal

Ilícitos eleitorais na internet: Procuradora Regional Eleitoral do Paraná

Gralha Confere: Serviço do TRE-PR para denúncia de fake news sobre eleições