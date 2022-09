Entre os candidatos do Paraná nas eleições de outubro próximo, há ao menos 61 nomes que já exercem mandatos eletivos como vereadores. O número representa os inscritos no pleito que informaram ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que exercem o mandato de vereador, quando questionados no cadastro sobre a “ocupação”. Assim, o número de vereadores que são candidatos agora pode ser ainda maior, já que alguns preenchem a “ocupação” na ficha de inscrição com suas profissões de formação, como professores, advogados, médicos, empresários, por exemplo.

Eleitos em 2020, os vereadores paranaenses que voltam às urnas agora tentam cadeiras na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, e até figuram como suplentes de candidatos ao Senado Federal.

Na Câmara de Curitiba, dos 38 vereadores atualmente em exercício, 17 políticos estão na disputa (veja abaixo), quase a metade da Casa. São 11 candidatos a deputado estadual e seis a deputado federal. A proporção é ainda mais expressiva na segunda maior cidade do Paraná: na Câmara de Londrina, quase 70% dos atuais vereadores participam das eleições. Dos 19 vereadores, 13 são candidatos (seis candidatos a deputado estadual e sete a deputado federal).

Nas outras duas cidades do Paraná com o maior número de eleitores, Maringá e Ponta Grossa, também há vereadores dispostos a interromper o atual mandato para assumir outra cadeira: na Câmara de Maringá, dos 15 vereadores, três são candidatos; na Câmara de Ponta Grossa, dos 19 vereadores, quatro são candidatos.

Após cassações dos maridos

Em Curitiba e em Londrina, duas vereadoras resolveram participar das eleições após as cassações dos maridos. Na capital, a vereadora Flávia Francischini (União) tenta herdar os votos do ex-deputado estadual Fernando Francischini, recentemente condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por uso indevido dos meios de comunicação, além de abuso de poder político e de autoridade. Eleito em 2018 com o maior número de votos da história da Assembleia Legislativa, Francischini espalhou notícia falsa contra o sistema eletrônico de votação. A condenação no TSE o deixou inelegível por 8 anos. O deputado federal Felipe Francischini, filho do parlamentar cassado, também é candidato à reeleição pelo União.

Já em Londrina, a vereadora Marly de Fátima Ribeiro, a Mara Boca Aberta (Pros), é candidata a deputada federal e também tem o marido como principal cabo eleitoral, o ex-vereador e ex-deputado federal Emerson Miguel Petriv, o Boca Aberta. Ele perdeu o mandato de deputado federal no final do ano passado, quando o TSE concluiu que a cassação em 2017, na Câmara de Londrina (por quebra de decoro parlamentar), o tornava inelegível por 8 anos. Assim, o TSE tirou o diploma obtido por ele em 2018 para a vaga na Câmara dos Deputados. Já o filho do casal, o atual deputado estadual Matheus Viniccius Ribeiro Petriv, o Boca Aberta Junior (Pros), é candidato à reeleição.

Suplentes

Nas eleições de outubro, também há duas vereadoras que estão como suplentes de candidatos ao Senado pelo Paraná. A vereadora de Assis Chateaubriand Franciane Micheletto (PL) é a primeira suplente do candidato a senador pelo PL, Paulo Martins. Franciane Micheletto é esposa do líder do governo Ratinho Junior (PSD) na Assembleia Legislativa, deputado estadual Marcel Micheletto (PL). Já a atual presidente da Câmara de Pontal do Paraná, a vereadora Nega Borges (MDB), participa das eleições como segunda suplente do candidato do MDB ao Senado, Orlando Pessuti.

Maioria dos deputados busca a reeleição

Dos 30 deputados federais em exercício hoje na bancada paranaense, 29 estão inscritos na disputa de outubro próximo para algum cargo eletivo. Apenas o pepista Osmar Serraglio não é candidato. Dos 29 candidatos, 26 tentam a reeleição à Câmara dos Deputados; dois querem o Senado (Aline Sleutjes, do Pros, e Paulo Martins, do PL); e Ney Leprevost (União) busca uma cadeira de deputado estadual.

Já na Assembleia Legislativa do Paraná, dos 54 deputados estaduais em exercício hoje, 49 estão inscritos na disputa de outubro próximo. Dos 49 candidatos, 43 tentam a reeleição na Assembleia Legislativa e seis querem uma cadeira na bancada paranaense da Câmara dos Deputados – Coronel Lee (DC), Paulo Litro (PSD), Tião Medeiros (PP), Rodrigo Estacho (PSD), Tadeu Veneri (PT) e Galo (PP). Os cinco deputados estaduais que estão fora da disputa de outubro são Élio Rusch (União), Francisco Bührer (PSD), Guto Silva (PP), Jonas Guimarães (PSD) e Nereu Moura (MDB).

Vereadores que querem ser deputados

CURITIBA

Vereadores de Curitiba que são candidatos a deputado estadual:

Ana Júlia Ribeiro (PT)

Denian Couto (PODE)

Ezequias Barros (PMB)

Flávia Francischini (União)

Herivelto Oliveira (Cidadania)

Jornalista Márcio Barros (PSD)

Marcos Vieira (PDT)

Maria Letícia (PV)

Noemia Rocha (MDB)

Pastor Marciano (Solidariedade)

Professora Josete (PT).

Vereadores de Curitiba que são candidatos a deputado federal:

Carol Dartora (PT)

Eder Borges (PP)

Pier Petruzziello (PP)

Professor Euler (MDB)

Sargento Tânia Guerreiro (União)

Tico Kuzma (PROS)

LONDRINA

Vereadores de Londrina que são candidatos a deputado estadual: Dani Ziober (PP), Emanoel Gomes (Republicanos), Jairo Tamura (PL), Matheus Thum (PP), Mestre Madureira (PP) e Nantes (PP).

Vereadores de Londrina que são candidatos a deputado federal: Deivid Wisley (PROS), Eduardo Tominaga (PSD), Giovani Mattos (PSC), Jessicão (PP), Lenir de Assis (PT), Mara Boca Aberta (PROS) e Professora Sonia Gimenez (PSB).

MARINGÁ

Vereadores de Maringá que são candidatos a deputado estadual: Flavio Mantovani (Solidariedade) e Professora Ana Lúcia (PDT).

Vereador de Maringá que é candidato a deputado federal: Delegado Luiz Alves (Republicanos).

PONTA GROSSA

Vereadores de Ponta Grossa que são candidatos a deputado estadual: Doutor Zeca (União), Felipe Passos (PSDB), Geraldo Stocco (PV) e Julio Kuller (MDB).