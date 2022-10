Os eleitores do Mato Grosso do Sul, elegeram o seu novo governador. Com 95,23% das urnas apuradas Eduardo Reidel do PSDB foi eleito com 59,56% dos votos contra 43,41% de Capitão Contar do PRTB.

No primeiro turno, no estado, Capitão Contar obteve a maior votação, com 26,71% dos votos (348.275). Eduardo Riedel teve 25,16%, com 361.981 votos.

>>> Veja o resultado para o Estado de Mato Grosso do Sul