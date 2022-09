O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Paraná tem mais uma semana para analisar todos os pedidos de candidaturas para as eleições de outubro próximo. Até agora, entre os nove nomes inscritos para a disputa ao governo estadual, o candidato à reeleição, Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), já teve o registro de candidatura deferido.

Relatora da inscrição de Ratinho Junior no TRE, Cláudia Cristina Cristofani lembrou que “o pedido de registro veio instruído com a documentação exigida em lei e que não sofreu impugnação”. A candidatura do atual chefe do Palácio Iguaçu é sustentada por uma coligação formada por 11 siglas – Republicanos, MDB, Solidariedade, PL, PSD, União Brasil, PMB, PP, Agir, Pros e PTB.

LEIA TAMBÉM:

>> Nota Paraná faz novo milionário em Curitiba! Veja os bilhetes ganhadores de R$ 1 milhão e R$ 200 mil

>> Ex-secretário de Curitiba vira réu em operação contra corrupção do Gaeco

O vice de Ratinho Junior, Darci Piana (PSD), também teve sua candidatura deferida. Assim como outro candidato a vice-governador do Paraná, Diego Valdez, do Partido Comunista Brasileiro (PCB). Os registros de candidaturas dos demais inscritos no pleito ao governo do Paraná ainda aguardam análise do TRE. Também não houve julgamento pelo TRE dos dez candidatos ao Senado e seus respectivos suplentes.

Até o início da tarde desta segunda-feira (05), dos 632 candidatos inscritos para uma das 30 cadeiras de deputado federal pelo Paraná, 118 já estavam com seus registros deferidos; 18 optaram pela renúncia à disputa; e 496 ainda aguardavam julgamento. Em relação ao total de 897 candidatos inscritos para uma das 54 cadeiras de deputado estadual, 151 nomes já foram deferidos; 12 renunciaram à disputa; e 734 aguardam julgamento.