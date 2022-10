“As pesquisas erraram e erraram feio”. Assim o governador reeleito do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), se referiu ao segundo turno entre Lula e Jair Bolsonaro em seu discurso da vitória, no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), na noite deste domingo (2).

“Queremos consolidar a parceria com Bolsonaro. É importante registrar que Bolsonaro foi o presidente que nos últimos 30 anos mais investiu no estado, temos mais de R$ 2 bilhões em obras em parceria com o governo federal”, discursou Ratinho Junior.

O governador, que recebeu 69,64% dos votos válidos, chegou ao TRE-PR com dezenas de correligionários e se referiu à vitória como uma votação histórica. “Tenho gratidão eterna por ser um dos governadores mais bem votados hoje no Brasil”, disse ele.

Ratinho Junior cumprimentou ainda a eleição de Sérgio Moro (União) ao Senado pelo Paraná. “Temos a alegria de ter o Sérgio Moro no senado, que vai representar muito bem o estado do Paraná”, disse ele.

“Mudamos o eixo político no estado, que por 30 a 40 anos foi governado por duas ou três famílias, que respeitamos e colaboraram, mas esta eleição consolidou essa mudança”, falou.

Campanha enfatizou realizações e grandes obras

Com uma campanha marcada pela imagem de realizador e com o apoio de obras emblemáticas, algumas delas iniciadas, outras ainda em fase de projeto, como a engorda da faixa de areia de Matinhos, a ponte de Guaratuba e a Nova Ferroeste, o governador focou na continuidade das realizações para virar votos para sua candidatura. O governador não se licenciou do cargo para se dedicar à eleições.

A coligação vencedora contou com Republicanos, MDB, Solidariedade, PL, PSD, UNIÃO, PMB, PP, AGIR, PROS e PTB. Confirmando as pesquisas eleitorais, que desde o início da campanha davam larga vantagem ao candidato à reeleição, Ratinho Junior alcançou números ainda maiores do que na primeira eleição para governador, em 2018, quando teve 59,99% dos votos válidos.

Na trajetória política, Ratinho Junior coleciona bons desempenhos eleitorais, tendo vencido para deputado estadual em 2002, com apenas 21 anos, seguido de mandatos como deputado federal em 2006 e 2010. Ao tentar se eleger prefeito de Curitiba, em 2012, foi derrotado por Gustavo Fruet (PDT), que na ocasião teve mais de 60% dos votos válidos.

