Ratinho Junior ( PSD),candidato a reeleição a governador do Paraná, não vai ao debate desta noite de terça-feira na RPC. A informação foi confirmada pela assessoria de Comunicação de Ratinho Jr.

Em nota a RPC informou que foram convidados os quatro candidatos dos partidos e coligações com a representatividade mínima no congresso nacional, como exige a legislação eleitoral.

“São eles, Ratinho Junior (PSD), Ricardo Gomyde (PDT), Roberto Requião (PT) e Professora Angela (Psol). A emissora informou que representantes dos quatro candidatos participaram de reuniões na RPC e assinaram o documento com as regras do debate. Porém, no começo da noite de segunda-feira, a assessoria do candidato ratinho júnior informou que ele não participará do debate”, diz a nota.

Pesquisa eleitoral

A Radar Inteligência divulgou na sexta-feira (23) que atual governador do Paraná e candidato à reeleição, Ratinho Jr (PSD), à frente do levantamento, com 58,2% das intenções de voto.

Na sequência aparece o ex-governador Roberto Requião (PT) com 20. Os demais candidatos não registraram dois dígitos no levantamento. Votos brancos e nulos somaram 3,3%, enquanto indecisos e que não responderam correspondem a 13,7% dos entrevistados.

Metodologia da pesquisa

A pesquisa Radar Inteligência, contratada pela RICTV, entrevistou 1.350 eleitores paranaenses, entre os dias 19 e 21 de setembro. A margem de erro do levantamento é de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números TSE/BR 09959/2022 e TRE-PR 06437/2022.