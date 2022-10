O governador reeleito pelo Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior (PSD), votou por volta das 8h30 deste domingo (30), na Escola Municipal dos Vinhedos, em Santa Felicidade. Com uma camisa da seleção brasileira, Ratinho Jr. cumprimentou eleitores e voltou a demonstrar seu apoio ao atual presidente Jair Bolsonaro (PL) nas Eleições 2022.

“O país tá numa divisão histórica. tem uma eleição muito competitiva, com candidatos extremamente populares. Agora está nas mãos das pessoas de decidir qual é o país que elas querem. Tenho dito que temos um alinhamento muito bom com o governo federal, o que há muitos anos não tínhamos”, disse Ratinho Jr.

“Temos um lado, que é o lado do Bolsonaro, pela gratidão, entendimento e investimentos que tão acontecendo no Paraná”, acrescentou.

O governador do Paraná aproveitou a oportunidade para falar como seria trabalhar com um governo de oposição. “O Paraná foi prejudicado no passado com o governo do Paraná. Ficamos oito anos sem conseguir empréstimos para obras. Nos oito anos do passado, precisamos ir a Justiça para conseguir. O histórico foi muito ruim”, falou.

