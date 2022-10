Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), 41 anos, foi reeleito governador do Paraná neste domingo (02). Com 69,8% de votos válidos (87,66% da urnas apuradas), quase 4 milhões de votos, Ratinho Junior irá comandar pela segunda vez consecutiva o estado ao lado do vice Darci Piana.

Ratinho Junior não precisou do segundo turno para vencer o principal concorrente do pleito. Roberto Requião (PT) que até o momento registra 25,98% dos votos, seguido de Ricardo Gomyde (PDT), com 2,14%% dos votos, Joni Correia (DC), com 0,84%, Professora Angela (PSOL), com 0,73%, Vivi Motta (PCB), com 0,23%, Solange Bueno (PMN), com 0,17%, Professor Ivan (PSTU), com 0,07% e Adriano Teixeira (PCO), 0,04%.

A vitória de Ratinho Junior confirmou as pesquisas realizadas antes do pleito.

Carreira

Carlos Roberto Massa Júnior, natural de Jandaia do Sul, região Norte do Paraná, de 41 anos, foi deputado estadual, deputado federal, secretário de Estado e eleito pela segunda vez governador do Paraná.

Ratinho Junior iniciou sua trajetória política aos 21 anos de idade, quando candidatou-se ao cargo de deputado estadual pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) em outubro de 2002. Foi eleito o deputado estadual mais votado do partido contabilizando mais de 189 mil votos

Em 2006, candidatou-se ao pleito para deputado federal pelo PPS, elegendo-se com a segunda maior votação do estado com a soma de 205.286 votos. Logo após ser eleito, mudou sua filiação para o Partido Social Cristão (PSC). Quatro anos depois, Ratinho Júnior candidatou-se à reeleição na Câmara Federal pelo PSC e obteve a maior votação da história do Paraná, com quase 360 mil votos.

Em 2012, licenciou-se do mandato de deputado federal para concorrer à prefeitura de Curitiba. Derrota para Gustavo Fruet (PDT) no segundo turno.

Após as eleições municipais de 2012, retornou à Câmara Federal, onde ficou no cargo até janeiro de 2013, quando licenciou-se para assumir a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano do Paraná (SEDU) na gestão Beto Richa. Já em abril de 2014, tirou licença do cargo de secretário para reassumir sua posição como deputado federal. Ainda no mesmo ano, Ratinho Júnior afastou-se novamente da câmara para concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa do Paraná.

Nas eleições de 2014, Ratinho Júnior foi novamente eleito deputado estadual pelo estado do Paraná com a candidatura mais votada em todo o Brasil, contabilizando mais de 300 mil votos.

Em 2018, foi candidato a governador e com 3.210.712 votos (59,99% dos válidos), Ratinho Júnior foi eleito ao lado do vice Darci Piana. ainda no primeiro turno das eleições

Carlos Roberto Massa Júnior é casado com Luciana Saito Azevedo, e tem três filhos: Alana Saito Massa, Yasmim Saito Massa e Carlos Roberto Massa Neto.