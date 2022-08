Com seis grandes partidos em sua coligação, o governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) conseguiu garantir a maior parte de todo o tempo de rádio e televisão destinado aos candidatos ao governo do estado na propaganda eleitoral gratuita.

Ao todo, o governador terá 9 minutos de inserções diárias na rede de rádio e televisão, além de 6 minutos e meio no programa eleitoral exibido de segunda a sábado. Somados, Roberto Requião (PT), Ricardo Gomyde (PDT) e Professora Angela (Psol) terão 5 minutos de inserções e 3 minutos e meio no programa eleitoral. Por não terem representação na Câmara dos Deputados, os demais cinco candidatos não têm direito a tempo de tevê.

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná realizou na sexta-feira (14) a reunião de formalização da minuta de resolução do plano de mídia das eleições. Além da oficialização da distribuição do tempo de propaganda, o TRE realizou sorteio da ordem de apresentação do primeiro dia de propaganda eleitoral (26 de agosto), que servirá de base para a alteração sequencial até o fim do período de propaganda (29 de setembro).

Confira a distribuição dos tempos de TV

Candidato Inserções Programa Ratinho Junior (PSD) 9min07 6min31 Roberto Requião (PT) 2min48 2min Ricardo Gomyde (PDT) 1min19 57s Professora Angela (PSOL) 44s 31s

