O candidato do PT para o governo do Paraná, Roberto Requião, registrou seu voto no manhã deste domingo, por volta das 9h, no Colégio Júlia Wanderlei, no bairro Água Verde, em Curitiba. Ex-governador, Requião quer voltar ao cargo e disparou: “Temos que acabar com essa crise infernal que assola o Brasil hoje”.

“Vim aqui eleger o Lula no primeiro turno para acabar com essa crise infernal que assola o Brasil hoje. Quero também tentar salvar o Paraná de um governo medíocre, uma molecada, que está ferrando o povo, cobrando tarifas absurdas de água e de luz”, disse.

O candidato reclamou muito de decisões judiciais que bloquearam campanhas na reta final deste primeiro turno.

“Fizemos o que podíamos, mas com o TRE virado num partido de oposição. Hoje eles julgaram uma medida da juíza eleitoral. Ela tinha nos proibido de falar na isenção fiscal criminosa e secreta de R$ 17 milhões. Hoje o Tribunal se reuniu e disse que era absolutamente legal a crítica que nós fazíamos, mas acabou o período eleitoral. É uma briga dura, mas eu confio na inteligência do povo do Paraná que vamos livrar o estado desta molecada”, disse o candidato do PT neste domingo.

