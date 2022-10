Neste domingo, 02 de outubro, os paranaenses foram às urnas para votar no candidato a senador do Paraná, nas eleições 2022. O ex-juiz Sergio Moro (União) foi eleito com 33,5% dos votos, somando mais de 1,9 milhão de votos válidos.

Em segundo Lugar, Paulo Martins (PL) ficou com segundo lugar com 29% dos votos, somando mais de 1,6 milhão de votos válidos.

O candidato Álvaro Dias ficou em terceiro lugar, com 23,9% dos votos e mais de 1,3 milhão de votos válidos.

Confira o resultado da eleição para senador no Paraná nas eleições 2022.

Dados da Apuração*

Paraná

99,95% URNAS APURADAS

99,95% ELEITORADO APURADO

APURADO RESTANTE TOTAL 8.462.357 4.051 8.466.408

VÁLIDOS 89,39% 6.079.962 votos NULOS 5,77% 393.049 votos BRANCOS 4,84% 329.514 votos

*Conteúdo em atualização