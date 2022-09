Nesta terça-feira (27), depois da novela Pantanal, da Rede Globo, ocorre o primeiro debate da RPC com os candidatos ao governo do Paraná nestas Eleições 2022. Esta é a reta final da campanha e o encontro de candidatos é uma oportunidade para o eleitor decidir seu voto. Serão quase duas horas de debate. O jornalista e apresentador Wilson Soler fará a mediação.

Segundo a informou a RPC, vão participar das rodadas de perguntas os quatro candidatos ao governo do estado com representatividade mínima no Congresso Nacional, conforme a lei eleitoral (Lei 9504/97). São eles o candidato à reeleição Ratinho Junior (PSD), o ex-governador Roberto Requião (PT), Ricardo Gomyde (PDT) e a Professora Angela (PSOL).

Conforme as regras do evento, serão quatro rodadas de perguntas e respostas, com réplicas e tréplicas. Dois blocos do debate serão com perguntas de tema livre e dois blocos com perguntas sobre temas sorteados ao vivo. Ao final, haverá uma rodada de considerações finais.

Cada candidato poderá ser acompanhado de quatro assessores.

Foto: Divulgação RPC

“Os debates na RPC são sempre os mais aguardados, principalmente porque estamos na reta final da campanha. É a oportunidade dos eleitores tirarem as últimas dúvidas, antes de irem até a urna. É a chance de ver os candidatos frente a frente, tratando de temas relevantes para o estado e apontando as diferenças entre as propostas de gestão. E saber de cada candidato e o que eles planejam para o futuro. É muito importante estar atento ao debate, como sendo a oportunidade para poder decidir o voto com consciência”, destaca Soler.

Segundo a direção de jornalismo da RPC, a preparação do debate envolve 80 colaboradores da emissora, empenhados em levar a melhor informação ao eleitor paranaense. Os trabalhos dos últimos dias incluíram desde a preparação do estúdio, testes de áudio e vídeo e organização das presenças de cada candidato e definição das regras do debate.

Na quinta-feira (29), a RPC transmite o debate entre os candidatos à presidência da República, que será realizado pela Rede Globo, após a novela Pantanal.