“Vamos estar atentos para dar a devida resposta a qualquer aglomeração maior ou situação que vá abalar a ordem pública”. Assim o secretário de segurança pública Wagner Mesquita respondeu à Gazeta do Povo quando indagado sobre a expectativa e o preparo das forças policiais em relação ao segundo turno da eleição presidencial no estado no próximo domingo (30).

LEIA MAIS – Lula ou Bolsonaro? Pesquisa aponta intenções de voto para o segundo-turno das eleições

O secretário participou na manhã de terça-feira (25) de um evento no qual foram homenageados os policiais que atuaram contra a quadrilha que atacou uma empresa de transporte de valores em Guarapuava em abril, matando um sargento da Polícia Militar.

Mesquita afirmou que as instituições já estão mobilizadas, desde o primeiro turno, em relação à segurança nas ruas e locais de votação, com protocolos estabelecidos e o acompanhamento do Centro Integrado de Comando e Controle Regional.

VIU ESSA? Policiais da Rotam são presos no Paraná suspeitos de porte de drogas e abuso de autoridade

“Os órgãos de inteligência estão mobilizados para identificar pontos de maior atenção no caso da segurança pública”, explicou ele, que espera uma temperatura mais quente com a aproximação da reta final de votação, concentrada no Paraná apenas na eleição presidencial, que tem movido as maiores expectativas e paixões desde o início do pleito.

“A expectativa é que a gente venha a ter um segundo turno um pouco mais tenso, algo próprio da situação, mas esperamos que isso não acarrete nenhum fato grave para o ato cívico de exercício do voto”, afirmou o secretário.

“Tiro em janela com bandeira do MST é atitude individual”, diz secretário

Mesquita também comentou sobre o fato ocorrido na noite da última segunda-feira (24), quando um apartamento em Curitiba onde havia pendurada uma bandeira do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) foi alvo de disparo de arma de fogo.

LEIA MAIS – Tiro? Apartamento com bandeira do MST em Curitiba é alvo de ataque. Criança estava pertinho!

“Atitudes individuais são típicas da natureza humana. A gente espera que isso não aconteça, que as pessoas tenham uma convivência pacífica e democrática”, disse ele, que espera que aquele seja um caso isolado.

Segundo informações preliminares da Polícia Civil do Paraná (PCPR), o morador estava registrando o boletim de ocorrência na manhã de terça-feira (25), no 4º Distrito Policial da Capital. A PCPR confirmou em nota que o caso será investigado pelo 4º Distrito Policial e que está realizando todas as diligências cabíveis para esclarecer o fato.