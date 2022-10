Neste domingo (30), 8.475.632 paranaenses estão aptos a votar no segundo turno das Eleições 2022. Este é o total de eleitores cadastrados no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), e inclui até mesmo aqueles que não compareceram às urnas no primeiro turno.

A expectativa da Justiça Eleitoral no estado é que o processo de votação ocorra de forma mais rápida do que no primeiro turno, já que os eleitores terão apenas uma escolha a fazer no dia da votação.

+ Leia mais: Tire dúvidas sobre o 2º turno: Local é o mesmo? Qual o horário para votar? Posso votar em trânsito?

Com menos dados a serem processados, outra expectativa da Justiça Eleitoral no Paraná é que os dados das urnas eletrônicas sejam transferidos de forma mais rápida à central de processamento de votos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O TRE-PR preferiu não fazer uma estimativa de tempo para o fim da apuração dos votos dos paranaenses, mas disse esperar que o processo leve menos tempo do que o verificado no primeiro turno.

Paranaenses comparecem menos às urnas no 2º Turno

Pela terceira vez seguida, os paranaenses vão votar apenas para presidente no segundo turno. Em 2014, Beto Richa (PSDB) foi eleito já no primeiro turno. O mesmo aconteceu em 2018, assim como agora, com o governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD).

Há quatro anos, o índice de comparecimento às urnas foi de 83,04% na primeira etapa da votação. No segundo turno, tendo que escolher entre Jair Bolsonaro (então no PSL), e Fernando Haddad (PT), o número de paranaenses que voltaram às urnas foi menor, 82,74% – em números absolutos, foram 24.611 eleitores a menos no segundo turno.

+ Veja mais: Pesquisa Ipec – Lula chega a 54% e Bolsonaro a 46% dos votos válidos no 2º turno

Com um aumento de quase meio milhão de novos eleitores aptos a votarem em 2022, o número de paranaenses que votaram no primeiro turno, em números absolutos, foi maior do que em 2018. Mas o comparecimento proporcional foi o mais baixo entre as três últimas eleições majoritárias nacionais. Apenas 80,52% dos eleitores votaram no primeiro turno no último dia 2 de outubro – 6,824 milhões em números absolutos. A se repetir a tendência de maior abstenção no segundo turno verificada nos últimos pleitos, uma participação de 6,6 milhões de eleitores na votação não seria surpreendente.

Forças de Segurança contarão com 7,5 mil policiais nas ruas

Para garantir a segurança de todos esses eleitores, as forças de segurança pública no Paraná vão coordenar a atuação do Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR), em Curitiba. Segundo o secretário estadual de Segurança Pública, Wagner Mesquita, o efetivo policial será o mesmo utilizado no primeiro turno das Eleições 2022.

“As forças de segurança paranaenses estão preparadas para qualquer incidente que possa ocorrer. Ao todo, contaremos com a atuação de mais de 7.500 policiais, além de um efetivo de contingência, que será acionado somente em caso de necessidade. Nossa intenção é garantir a segurança de toda a população durante o pleito eleitoral, para que os paranaenses votem com tranquilidade”, afirmou o secretário.

Paraná não terá Lei Seca no 2º Turno

Também como no primeiro turno, não haverá a implantação de Lei Seca no Paraná durante o período de votação, das 8h às 17h. A decisão foi confirmada pela Secretaria Estadual de Segurança Pública (SESP), e deve seguir as mesmas diretrizes daquelas adotadas no último 2 de outubro.

Cada Estado tem autonomia própria para definir se adotará ou não a Lei Seca. No primeiro turno das Eleições 2022, a restrição do consumo das bebidas alcoólicas havia sido anunciada pela SESP, mas a decisão foi revogada. A última vez em que houve adoção de Lei Seca no Paraná foi nas eleições municipais de 2020. Naquele ano, o consumo de bebidas alcoólicas ficou restrito das 5h às 17h nos dias de votação.