Senador eleito pelo Paraná, o ex-juiz Sergio Moro (União Brasil), votou em Curitiba, no bairro Bacacheri, por volta das 9h10, deste domingo (30). O ex-ministro do atual presidente Jair Bolsonaro tem aparecido com frequência ao lado do candidato à reeleição.

Moro chegou ao local de votação acompanhado de amigos e em conversa com a imprensa pediu tolerância à população. “O que é importante, ao ser encerrada a votação de hoje, é buscar a pacificação do país. E o brasileiro que votou no candidato que não foi eleito, lembrar que tem que ter respeito às opiniões divergentes”, declarou Moro.