O ex-juiz Sergio Moro (União Brasil), senador eleito pelo Paraná, afirmou que o PT “não é uma opção eleitoral” e declarou o apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, no segundo turno das eleições 2022.

“Lula não é uma opção eleitoral, com seu governo marcado pela corrupção da democracia. Contra o projeto de poder do PT, declaro, no segundo turno, o apoio para Bolsonaro”, disse Moro, por meio das redes sociais, no início da tarde desta terça-feira (04).

Moro foi ministro da Justiça e Segurança Pública durante a gestão de Bolsonaro, mas deixou o governo após acusar o presidente de interferência na Polícia Federal.

Eleição para o Senado

Moro (União) foi eleito para o Senado com 33,50% dos votos válidos, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Será o primeiro mandato eletivo de Moro, que aos 50 anos de idade também fez sua estreia nas urnas. Ele teve 1.953.159 votos.

Ele atuou na Operação Lava Jato quando era juiz federal na 13ª Vara Criminal de Curitiba. Deixou a magistratura para assumir a pasta da Justiça no governo Bolsonaro, com quem rompeu no início de 2020. Ao longo da campanha eleitoral, contudo, Moro fez acenos claros a Bolsonaro e levantou a bandeira anti-PT e contra o ex-presidente Lula.