Falta pouco para as eleições 2022. No Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o eleitor (a) tem à disposição o simulador de votação na urna eletrônica. A ferramenta permite recordar o funcionamento da urna.

De forma simples, o simulador ensina a ordem de votação. O primeiro cargo a ser preenchido é o de deputado federal (com quatro dígitos). Em seguida, o eleitor deve escolher os candidatos a deputado estadual (cinco dígitos); a senador (com três dígitos); a governador (dois dígitos); e, por último, a presidente da República (também com dois dígitos).

>> Veja aqui o simulador de voto do TRE!

O simulador de votação existe desde as Eleições 2014. Todos os candidatos e partidos são fictícios. As opções são: Partido dos Esportes, Partido dos Ritmos Musicais, Partido das Profissões, Partido das Festas Populares e Partido do Folclore.

Após a votação para todos os cargos, o votante verá a palavra “FIM” e escutará o inconfundível barulhinho da urna eletrônica. Aliás, antes de sair de casa para votar, confira se não mudou o local de votação. Mais de cinco mil curitibanos terão que ir para outros lugares no domingo.

Como treinar

Para utilizar o simulador, basta acessar o Portal do TSE, clicar em “Eleitor e Eleições/Urna Eletrônica/Simulador de Votação 2022” e seguir as orientações que aparecem na tela para começar a votar.

Primeiro, é preciso escolher se quer votar no primeiro ou no segundo turno para “Eleições Gerais 2022 Brasil”, “Eleições Gerais 2022 Distrito Federal” ou “Eleições Gerais 2022 Exterior”. Em seguida, aparece uma espécie de cola para o cidadão – tal qual a que todos podem levar no dia do pleito –, em que o eleitor escolhe o partido e, assim, surge o candidato e o número correspondente a ser inserido na urna.

A proposta do TSE é que o eleitor tenha a experiência de estar diante da urna eletrônica, como no dia da eleição, e que utilize a ferramenta quantas vezes forem necessárias para se familiarizar com as etapas da votação. Vale lembrar que no dia da eleição, a pessoa não poderá acessar o celular diante da urna eletrônica. Caso desobedeça a recomendação, o eleitor poderá ser preso.