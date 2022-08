O site com o domínio “www.bolsonaro.com.br“, que antigamente reunia conteúdos de apoio a Jair Bolsonaro (PL), agora está sendo utilizado para divulgar críticas e satirizar o presidente. Ao abrir a página principal, Bolsonaro aparece como uma caricatura de Adolf Hitler e suástica no braço com o título “Ameaça ao Brasil”. Em seguida, diversos textos com imagens depreciativas do presidente.

A mudança ocorreu após a não renovação do registro e a compra por um empresário curitibano, de 29 anos, crítico ao presidente.

O site também tem uma contagem regressiva para o fim do mandato do presidente com a mensagem: “Logo poderemos comemorar o fim desta terrível presidência, mas não vamos nos iludir: O bolsonarismo persistirá. A batalha contra o neofascismo deve continuar. Resistiremos, e venceremos”.