O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná divulgou no final da manhã deste domingo (30) o segundo relatório sobre as urnas eletrônicas que apresentaram problemas e precisaram de substituição. Segundo o relatório, 126 equipamentos apresentaram os mais variados problemas, entre erros na leitura da biometria ou problemas na bateria.

Foz do Iguaçu foi a cidade que mais precisou realizar a substituição do equipamento. Ao todo foram dez problemas relatados, com cinco problemas de funcionamento, um na biometria, outros dois na bateria e mais dois no terminal do mesário. Em Curitiba, foram cinco substituições: uma não funcionou, duas por problemas no terminal do eleitor e outras duas por falhas na leitura de biometria.

Algumas cidades do Paraná, especialmente na região de Ivaiporã, estão sem energia devido ao temporal deste sábado (29). A Copel atua no restabelecimento da energia desde ontem. Mas mesmo sem energia nas cidades a eleição iniciou no horário em todas as cidades, já que a urna tem autonomia pra trabalhar sem energia elétrica de 6 a 10 horas dependendo do modelo. Até o momento não houve relatos de falta de energia na Grande Curitiba.