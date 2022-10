O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC) proibiu o parque Beto Carrero World de fazer propagandas com cunho eleitoral em suas redes sociais ou no site da empresa. Uma representação foi feita pelo PSOL após postagens com as cores verde, amarelo e vermelho, além do oferecimento de descontos para eleitores que fossem ao parque no dia do pleito.

A decisão tem caráter liminar e foi dada pelo juiz eleitoral da propaganda Sebastião Muniz. O parque também teria de apagar os posts já feitos e que poderiam ser relacionados às eleições – o que já tinha sido feito pela empresa mesmo antes da decisão judicial. Em caso de novos conteúdos relacionados ao pleito, a multa prevista é de R$ 100 mil por cada postagem.

LEIA TAMBÉM:

De acordo com o TRE-SC, a legislação proíbe propagandas de cunho eleitoral em sites de pessoas jurídicas. Além disso, o entendimento do juiz foi de que os posts do Beto Carrero Wolrd ofereciam benefícios aos eleitores para incentivar a abstenção eleitoral e faziam alusão a tratamentos distintos entre os clientes dependendo da opção de voto na eleição presidencial.

Em nota, a empresa disse que se tratava de uma piada e que houve um mal-entendido em relação aos conteúdos. O comunicado também incentiva o eleitor a ir votar no próximo domingo, 30 de outubro, data do segundo turno das eleições 2022.

“Galera, cadê o bom humor? Muita gente não entendeu a piada, não abrimos o parque antes das 8h ou controlamos o horário de entrada e saída. Todos são muito bem-vindos aqui, independente do horário ou da cor da camisa. O Beto Carrero World vem pedir desculpas publicamente pelo mal-entendido. Antes ou depois de vir se divertir vá exercer o seu direito de votar. Pense no futuro do Brasil”, afirmou o parque.