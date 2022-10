Levantamento do Ipec para o governo do Paraná divulgado neste sábado (1) mostra Ratinho Jr. (PSD), candidato à reeleição, em primeiro lugar. Ele marcou 62% das intenções de votos válidos, contra 29% do segundo colocado, Roberto Requião (PT).

A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. Veja os números completos da pesquisa abaixo para governador no Paraná.

Pesquisa estimulada para governador em 1º turno (votos válidos)

Ratinho Jr (PSD) – 62%

Roberto Requião (PT) – 29%

Ricardo Gomyde (PDT) – 3%

Ângela Machado (Psol) – 2%

Solange Ferreira Bueno (PMN) – 1%

Professor Ivan (PSTU) – 1%

Adriano Teixeira (PCO) – 1%

Joni Correia (DC) – 0%

Vivi Motta (PCB) – 0%



Pesquisa estimulada para governador em 1º turno (votos totais)



Pesquisa estimulada para governador em 1º turno (votos totais) Ratinho Jr (PSD) – 55%

Roberto Requião (PT) – 26%

Ricardo Gomyde (PDT) – 2%

Ângela Machado (Psol) – 1%

Solange Ferreira Bueno (PMN) – 1%

Professor Ivan (PSTU) – 1%

Adriano Teixeira (PCO) – 1%

Vivi Motta (PCB) – 1%

Joni Correia (DC) – 0%

Brancos e nulos – 5%

Não sabem ou não responderam – 7%



Simulação de segundo turno (votos totais)

Carlos Massa Ratinho Junior (PSD): 65%

Requião (PT): 27%



Branco ou nulo: 5%

Não sabem ou preferem não opinar: 3%



Rejeição dos candidatos a governador



Rejeição dos candidatos a governador Requião (PT): 38%

Carlos Massa Ratinho Junior (PSD): 14%

Gomyde (PDT): 7%

Adriano Teixeira (PCO): 6%

Professor Ivan (PSTU): 6%

Professora Angela (PSOL): 6%

Vivi Motta (PCB): 5%

Joni Correia (DC): 5%

Solange Ferreira Bueno (PMN): 5%

Poderia votar em todos: 13%

Não sabem ou preferem não opinar: 23%

Metodologia da pesquisa

A pesquisa eleitoral do Ipec, encomendada pela RPC TV, entrevistou 1.504 eleitores no Paraná entre os dias 25 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo PR-02084/2022 e BR-04355/2022.