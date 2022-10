A Tribuna mantém a tradição das eleições anteriores com o Guia dos Candidatos. Nele você encontra as informações de todos os candidatos a simplesmente todos os cargos de TODOS os estados do país. Aqui no Paraná, temos acompanhamento das principais notícias sobre a corrida eleitoral local. Com base nos dados disponíveis no nosso guia, facilitamos ainda mais a vida do eleitor.

>>> Acompanhe a apuração dos votos das Eleições 2022 em tempo real

Se você decidiu que seu voto será por ideologia partidária nas Eleições 2022, confira os links a seguir, todos os candidatos a deputado estadual pelo Paraná separados por partido. Ao clicar no nome de cada um deles você será direcionado para a respectiva página do candidato dentro do nosso guia. Lá estão várias informações, inclusive o número do seu preferido.

Veja a lista dos candidatos a deputado estadual do Paraná por partido!