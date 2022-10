A eleição para governador no Paraná foi resolvida já no primeiro turno de 2022. Carlos Massa Ratinho Júnior do PSD foi eleito com 69% dos votos válidos, mais de 4,2 milhões de votos.

Em segundo Lugar, Roberto Requião recebeu 26% dos votos, contabilizando 1,5 milhão de votos válidos. Na terceira colocação ficou, Gomyde, com 2,08%.

Veja a lista o resultado das eleições para Governador no Paraná com todas as informações.

Dados da Apuração*

Paraná

URNAS APURADAS

99,88%

ELEITORADO APURADO

8.455.750

APURADO RESTANTE

10.658

TOTAL

8.466.408

VÁLIDOS: 89,40% 6.075.383 votos

NULOS: 5,77% 392.742 votos

BRANCOS: 4,83% 329.145 votos

*conteúdo em atualização.