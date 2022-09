Apoiadores de Lula (PT) e Requião (PT), candidatos à Presidência e ao governo do Paraná, movimentam o calçadão da Rua XV, na região conhecida como Boca Maldita, no Centro de Curitiba, neste sábado (17). Juntos, os candidatos participam de um comício no local. Entre os presentes também estão políticos como a ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

Para o evento, que teve início às 10h, ruas da região foram bloqueadas e contam com a presença de agentes da Setran, para orientar o trânsito. No calçadão da Rua XV e da Praça Osório, grades de ferro e tapumes foram colocados para controlar o acesso das pessoas ao espaço.

Além dos apoiadores e integrantes dos partidos, quem também marca presença são os vendedores ambulantes, que aproveitam para faturar com a venda de itens como bandeiras, chapéus e outros artigos. Veja a movimentação, em fotos abaixo!

Fotos: Comício com Lula e Requião em Curitiba

