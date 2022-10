Eleitor que vai votar no Colégio Positivo, na unidade da Rua Alferes Ângelo Sampaio, no Bigorrilho, em Curitiba, enfrenta filas no final da manhã deste domingo (02). Lá são 16 sessões, que estão com filas longas por causa da quantidade de eleitores que chegaram ao mesmo tempo nos respectivos locais de votação.

Quem vota no Colégio Positivo do Bigorrilho está enfrentando filas.

Neste ano, o fuso horário para a votação será um só em todo o país, o de Brasília, das 8h às 17h. Com isso, os eleitores do Acre, por exemplo, terão que ir às urnas das 6h às 15h.

Eleitores nas urnas!

Cerca de 8,5 milhões de paranaenses irão às urnas nas 399 cidades do Estado. Por isso, fique atento aos horários de votação neste domingo. Não deixe para a última hora, garante seu voto sem filas!

