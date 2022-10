Começou as 8h deste domingo a votação no primeiro turno das Eleições 2022. Neste ano, os brasileiros vão escolher, nesta ordem, deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente. A votação será das 8h às 17h, horário de Brasília, mas você sabe qual é o seu local de votação? Fique atento para não ficar de fora.

A primeira recomendação é baixar o aplicativo do e-título. Nele você tem acesso a todos os seus dados cadastrados na Justiça Eleitoral, bem como na versão virtual do título de eleitor, com as informações sobre sua zona e seção eleitoral.

Outra opção é entrar no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e no campo Eleitor e Eleições, acessar a parte relacionada ao título eleitoral. Ali você encontrará facilmente informações sobre como consultar sua seção eleitoral. Você também pode acessar este serviço utilizando este link.

Quem tem previsão de estar fora do domicílio eleitoral na data do pleito também poderá votar, desde que tenha solicitado o voto em trânsito em qualquer cartório eleitoral. O prazo, no entanto, já terminou. Se a solicitação não foi feita, o eleitor não poderá votar (a não ser no seu próprio domicílio eleitoral).

O prazo para tirar ou regularizar o título terminou em 4 de maio, mas quem precisa de uma segunda via do documento pode imprimi-lo a qualquer momento, pelo site do TSE, desde que não seja necessária nenhuma alteração cadastral e que a situação do eleitor esteja regularizada.