Polarização. No dicionário de Oxford, a definição do termo é: “concentração em extremos opostos (de grupos, interesses, atividades etc). Nas Eleições 2022, o foco dos debates e conversas no cafézinho – pra não falar das guerras em redes sociais – é sobre o embate Lula x Bolsonaro. Mas você não sabia ou não percebeu que, além deles, existem outros nove candidatos ao cargo de presidente da república.

Tudo bem que você sabe que não são só Lula (PT) e Bolsonaro (PL), afinal ontem mesmo no debate da TV Globo foram ao púlpito Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União), Felipe D’Ávila (Novo) e Padre Kelmon (PTB). Mas ainda existem outros quatro candidatos que mal são citados em pesquisas ou sequer aparecem nos debates.

Primeiro na lista dos esquecidos está José Maria Eymael, talvez o mais “famoso” dos postulantes ao cargo de chefe da nação brasileira. Neste ano, com nome de urna Constituinte Eymael, o candidato do partido DC é sempre lembrado pelo jingle “Ey, Ey, Eymael, o democrata cristão”. É advogado e tem 83 anos.

Os outros três candidatos tem candidaturas ligada a movimentos de esquerda. Léo Péricles tem 41 anos, é técnico em mecânica e representa o União Popular (UP). Sofia Manzano é servidora pública, tem 51 anos e é candidata pelo PCB e Vera Lúcia tem 55 anos é a candidata pelo PSTU.