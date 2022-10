Chegou o dia do primeiro turno das Eleições 2022. Neste domingo (2), entre 8h e 17h, ocorre a votação em todo o Brasil para os cargos de deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da república. A ordem de votação nas urnas eletrônicas segue essa sequência. No Paraná, no sábado (1º), o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR) finalizou a distribuição das urnas nos locais de votação e já está tudo pronto para receber os eleitores. Você acompanha a apuração dos votos aqui na Tribuna.

Neste ano, o horário para a votação em todo o país será o de Brasília, das 8h às 17h. Com isso, os eleitores do Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e Fernando de Noronha (PE), que têm fusos diferentes, deverão se adequar ao horário da capital federal. Eleitores do Acre, por exemplo, terão que ir às urnas das 6h às 15h.

+Guia dos Candidatos: Veja os postulantes a uma vaga na Assembleia (deputados estaduais) por partido, além de vários conteúdos que vocês podem encontrar na nossa editoria de Eleições 2022.

A população curitibana terá ônibus de graça no domingo. A gratuidade está prevista no decreto número 1430/2022. Segundo a Urbanização de Curitiba (Urbs), que gerencia o transporte coletivo na capital, a entrada de graça vale para o dia todo nas 254 linhas de ônibus que operam na cidade. A exceção é a Linha Turismo, que percorre os pontos turísticos da capital e funcionará normalmente com pagamento de tarifa de R$ 50 no domingo.

Com apenas um documento oficial com foto, o eleitor poderá acessar as urnas. Pode ser carteira de identidade, carteira de motorista, passaporte, certificado de reservista, identidade funcional emitida por órgão de classe e até carteira de trabalho.

+Sabe onde votar? Consulte a sua sessão para não ter surpresas no domingo!

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), esses documentos poderão ser usados ainda que a data de validade esteja vencida. As certidões de nascimento ou de casamento, por outro lado, não valem como prova de identidade na hora de votar. Não há, portanto, obrigatoriedade de levar o título de eleitor, que muitas vezes a pessoa nem consegue localizar em casa no dia da eleição, por ser um documento pouco usado no cotidiano.

A Tribuna mantém a tradição das eleições anteriores com o Guia dos Candidatos. Nele você encontra as informações de todos os candidatos a simplesmente todos os cargos de TODOS os estados do país. Aqui no Paraná, temos acompanhamento das principais notícias sobre a corrida eleitoral local. Com base nos dados disponíveis no nosso guia, facilitamos ainda mais a vida do eleitor.

Pela primeira vez no Paraná, hospitais e casas de repouso do estado terão locais de votação para idosos. A iniciativa inédita do TRE-PR montou sessões em cinco hospitais do estado, além das casas de repouso. A previsão é de que cerca de 1 mil pessoas votem nesses locais.

>>> Acompanhe a apuração online dos votos para presidência

Eleitorado

Segundo o TRE-PR, serão 8 milhões de paranaenses que vão às urnas neste domingo. Curitiba é o maior colégio eleitoral do estado, com 1.413.413 eleitores aptos ao voto. Mas é Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, que possui o local de votação com o maior número de eleitores. São cerca de 13.900 pessoas votando no Colégio Anglo Americano.

>>> Clique aqui para acompanhar a apuração dos votos no Paraná

Crime eleitoral

Por último, para que o eleitor vote tranquilo, é importante saber que consideram-se crimes eleitorais as condutas ilícitas ou reprováveis que possam ferir a lisura e a legitimidade das eleições, como compra de votos, boca de urna, jogar santinhos nas ruas, ameaçar eleitores e outras irregularidades.

Em Curitiba, quem cometer crime eleitoral de menor potencial ofensivo vai ser encaminhado pela Polícia Militar ao Fórum Eleitoral de Curitiba, localizado na Rua João Parolin, 55, no Parolin.

>> Dúvidas sobre as eleições? Consulte o site do TRE-PR