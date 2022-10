A festa da democracia que ocorre neste fim de semana começou no Paraná na manhã deste sábado (1º), com a distribuição das urnas eletrônicas que serão utilizadas na votação do 1º turno, no domingo (2). Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR), as urnas começaram a ser entregues nos locais de votação do estado às 7h. Lembrando que você acompanha a apuração dos votos aqui na Tribuna.

O TRE-PR informou que que todas as urnas foram entregues até as 10h da manhã. Já nas escolas Adventistas, a entrega foi na tarde de sexta-feira (30), antevéspera da eleição.

Em Curitiba, há 415 locais de votação e 3.984 seções eleitorais, que tiveram as urnas transportadas por 65 veículos dos Correios. Se você ainda tiver dúvidas em quem votar, veja no Guia da Tribuna todos os candidatos.

Paraná

Em razão das distâncias de alguns locais de votação situados em áreas rurais, a logística no interior será outra. O TRE-PR informou que a entrega nesses locais, que também já começou, deve ocorrer até as 13h.

O Paraná contará com 4.768 locais de votação e 25.856 seções eleitorais.

Logística

Segundo o TRE-PR, a contratação da logística de distribuição das urnas conta com a utilização de 737 veículos em todo o estado, sendo 312 de responsabilidade dos Correios e 425 da empresa JLM de Almeida. No Paraná, a soma de urnas transportadas por estas duas empresas é de 22.941.

Ainda há zonas que fazem o transporte de urnas por conta própria, através de convênios com prefeituras ou com o auxílio dos colaboradores nomeados (administradores de prédio/presidentes de mesa). A quantidade de urnas transportadas dessa forma totalizou 2.937.

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura, participou da logística de entrega das urnas eletrônicas. Uma das urnas eletrônicas foi entregue pessoalmente pelo presidente do TRE-PR, no Lar dos idosos Tarumã, em Curitiba, na manhã deste sábado.

“Nós não podemos deixar à margem do processo os que querem, e que podem, participar da grande festa que é a eleição para exercer o seu direito à cidadania. É isso que nos motiva a trazer uma urna eletrônica, de forma inédita no país, até aonde as pessoas estão”, ressaltou o presidente.

Um dos moradores da instituição, Wilson Moreira destacou que há 12 anos não é mais obrigado a votar, mas faz questão de exercer a cidadania. O programa Cidadania Plena facilita o voto e amplia a participação da sociedade no processo eleitoral.

“Assim como eu, outras pessoas têm sequelas e limitações psicomotoras e não conseguem caminhar. Temos cadeirantes e muitos idosos aqui. Então colocar urnas no asilo é de grande importância, é uma ação muito bonita porque facilita para muitos que não iriam votar por limitações. É uma atitude elogiável do TRE” comentou o idoso.