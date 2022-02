Quem gosta de Astrologia, sabe da importância do Ascendente. E hoje em dia, até quem não se interessa muito, também tem uma noção. Afinal, logo depois da pergunta sobre o signo solar, já vem aquela: mas e o seu Ascendente?

O Ascendente é calculado por meio do Mapa Astral, baseado na hora do nascimento da pessoa, a partir do primeiro sinal de vida fora do ventre. No momento em que o primeiro respiro acontece, o Ascendente é decidido por meio do signo que está na linha do horizonte. É um processo totalmente conectado com o acaso — é possível prever o signo solar, já o Ascendente é mais complexo. Para descobrir seu Ascendente, é necessário fazer o seu Mapa Astral, que vai mapear seus planetas e os signos de cada um deles. O Mapa Astral vai te revelar para você mesmo. Legal, não é?

Chegou o momento de descobrir o que o Ascendente pode dizer sobre você. Descubra qual é o seu e entenda as características principais dele. Após isso, você já pode associá-lo à lista que preparamos. É importantíssimo compreender seu Ascendente, pois ele vai te levar longe. Basicamente, ele diz respeito a quem somos essencialmente.

Confira as situações da vida em que é o Ascendente que guia você!

1 – A forma com que você se projeta

O Ascendente revela a maneira como as pessoas te enxergam. A multiplicidade humana é algo infinito, mas a forma com que a gente se apresenta tem sua singularidade, e o Ascendente é o que define como as pessoas vão te ver.

2 – O jeito com que você se aproxima

Como você chega aos lugares? Cumprimenta todos? Fica na timidez e tenta passar despercebido? O Ascendente revela a maneira como você se aproxima do outro, o primeiro contato, em todas as situações e relações, como amizade, namoro, e por aí vai.

3 – Os primeiros passos

Começar algo novo nunca é fácil ou simples, sempre existem questões. Seu Ascendente é o que comanda esse momento, esse início. A postura, as ideias e as decisões tomadas para iniciar alguma coisa. O que seria do meio e o fim sem o início?

4 – A paixão

É, o afeto também é encabeçado por ele. As individualidades que existem ao nos apaixonarmos, as manias, inseguranças, pensamentos, atitudes e abordagem, tudo isso pode ser explicado por meio do Ascendente.

5 – A sua aparência

Se ele revela a maneira subjetiva com que você se apresenta, é óbvio que também influencia sua aparência física e seu estilo. Aquela blusa que você ama, aquele acessório que sempre usa, foi o seu Ascendente que escolheu.

6 – A sua profissão

A escolha profissional também tem certa influência do Ascendente, já que diz muito sobre o modo de ser você pretende exteriorizar e a maneira com que você deseja que o mundo te veja. Uma coisa acaba levando a outra.

7 – O seu autoconhecimento

É difícil analisar o que somos e o que o outro enxerga sobre o que somos. São duas coisas diferentes, que às vezes podem gerar conflitos internos. O Ascendente vai te mostrar sobre o quanto você se conhece e vai te ajudar a se conhecer.

Conseguiu captar o nível de importância de saber o seu Ascendente? Em momentos cruciais da vida, o esse signo acaba sendo maior e mais definitivo que o signo solar. Então corra! Vá fazer seu Mapa Astral, para entender todo esse processo. Vai ser ótimo para uma autorreflexão e evolução pessoal!