A chuva chegou firme em Curitiba e região entre a noite desta quinta-feira (12) e madrugada de sexta-feira (13), registrando 22,2 milímetros ontem e 1,2 milímetros até às 5h50 desta sexta-feira. Segundo o Simepar, a previsão do tempo para Curitiba hoje deve permanecer assim ao longo de grande parte do dia. A chuva é bastante esperada e importante para a região, que vive uma situação de seca e com reservatórios na média de 46%. A precipitação acumulada para esta sexta-feira é de 24,4 milímetros, segundo o Simepar.

A chuva começou ainda na noite de quinta-feira, com raios e trovoadas em Curitiba, seguiu por toda a madrugada e deve continuar, pelo menos, até às 15h, segundo o Simepar. Depois deste horário a previsão aponta tempo nublado, mas com possibilidade de retorno da chuva no período da noite. A temperatura em Curitiba fica entre os 9º e 11ºC.

Quantos milímetros já choveu em Curitiba nesta sexta-feira?

Segundo o Simepar, até por volta das 5h50 Curitiba já tinha acumulado 1,2 milímetros de chuva. Lembrando que a previsão segue assim com precipitações ao longo do dia. Na quinta-feira a chuva em Curitiba chegou a 22,2 milímetros.

Previsão do tempo para Curitiba

No sábado (14) a chuva segue pelo menos até o começo da manhã, depois o céu fica nublado e com temperatura entre os 11º e 14ºC. Já no domingo (15) Curitiba fica com tempo nublado, sem chuva, e com temperaturas entre os 13 e 21ºC. O tempo nesse final de semana é perfeito para maratonar séries. Já viu aquela dos OVNIs e ETs da Netflix?

