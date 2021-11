A Black Friday deste ano acontece no dia 26 de novembro. Como sempre, ela gera altas expectativas nos consumidores, que esperam encontrar apenas boas promoções no varejo. Para muita gente, esse é o momento de aproveitar os preços baixos, pegar o dinheiro guardado ao longo do ano e ir às compras.

Para as pessoas que estão na expectativa, existem algumas dicas para ajudar a aproveitar melhor essa época de descontos, dando mais segurança na hora de fazer suas compras e também servindo como guia na hora de encontrar as promoções que realmente valem a pena. Afinal de contas, são tantas lojas e valores diferentes que acaba ficando difícil prestar atenção em todos os detalhes.

Desconfie de preços absurdamente baixos

Um celular que normalmente custa R$ 2.000 sendo vendido por menos de R$ 500? Uma cadeira para home office de R$ 800 em promoção por menos de R$ 100? Esses são apenas alguns exemplos de produtos que estão muito abaixo das suas faixas de preços normais, mesmo em grandes promoções.

Nesses casos, sempre vale a pena acender o sinal de alerta e ficar atento. É possível que essas promoções não sejam reais e tenham sido criadas visando o roubo dos seus dados e do seu dinheiro.

Confira se o site onde a promoção está sendo veiculada é confiável antes de fazer qualquer compra e desconfie de preços absurdamente mais baixos, como os exemplos citados acima.

Use o Reclame Aqui para verificar a reputação da loja

O Reclame Aqui é uma plataforma onde consumidores podem avaliar o serviço de empresas, opiniões que podem auxiliar bastante na hora de conferir a reputação de uma loja.

Acesse o site e pesquise o nome da loja onde você viu alguma promoção para conferir todas as reclamações que outras pessoas deixaram registradas contra ela. É uma forma de saber se o estabelecimento realmente cumpre o que promete.

Além disso, sugerimos ficar atento à quantidade de reclamações respondidas e solucionadas pela empresa. Lojas que costumam resolver os eventuais problemas dos clientes dão um bom indicativo de que são confiáveis.

Confira os comentários de outros consumidores

Todas as grandes lojas do e-commerce contam com um espaço de avaliação, geralmente encontrado nas páginas dos próprios produtos. Conferir esses comentários é uma ótima maneira de saber se o produto foi realmente entregue aos compradores e se estava em bom estado.

Isso é especialmente importante pelo fato de muitos sites trabalharem com o modelo de marketplace, onde os produtos são vendidos por outras lojas menores dentro da plataforma de uma grande varejista.

Nesses casos, além de ficar de olho nas avaliações do produto, é essencial conferir a avaliação do vendedor. Igualmente, essas informações costumam estar facilmente acessíveis nas páginas dos produtos.

Fique atento ao endereço do site

Se você estiver usando um navegador para fazer a compra, fique muito atento ao link do site que está acessando. Essa informação aparece na barra de endereços do navegador, que costuma ficar localizada na parte superior da tela.

A maioria dos navegadores destaca a parte mais importante do link com uma cor diferente, facilitando o processo de verificação por parte do usuário. Basta conferir se está tudo certinho com o nome da loja. Se a marca estiver escrita errada, por exemplo, pode ter certeza de que a loja não é confiável.

Na dúvida, uma boa dica é baixar os aplicativos oficiais de lojas nas quais você costuma comprar. Desta forma, você será redirecionado para o aplicativo sempre que acessar um link de oferta, tendo a certeza de que está em um ambiente seguro.

Confira as informações de pagamento

Na hora de fazer o pagamento, confira com cuidado as informações, especialmente caso você opte por utilizar o boleto ou a transferência via Pix.

É importante checar sempre se o nome da loja que vai receber o pagamento está correto antes de confirmar a transação. Olhe com cuidado todos os campos de informação para ter certeza de que está fazendo o pagamento para a empresa correta. Atenção: desconfie de lojas que pedem Pix para pessoas físicas!

Procure ofertas em fontes confiáveis

Na hora de procurar boas promoções na Black Friday, vale a dica de acessar plataformas de ofertas confiáveis. Um exemplo é o Canaltech Ofertas, que divulga diariamente produtos selecionados que estão com preços mais baixos.

Como o conteúdo tem uma curadoria feita pela equipe do site, você tem a garantia de que os links são confiáveis e os produtos estão realmente com preços mais interessantes. É uma maneira mais fácil de aproveitar os descontos da Black Friday.