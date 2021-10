Quem não está nas redes sociais pode se considerar um desconhecido. O que antes era feito pessoalmente e exigia certo esforço para obter informações, hoje pode ser encontrado em poucos segundos por meio de alguns toques na tela do celular.

O Instagram pode ser considerado uma grande rede de comunicação e informação. Deixou de ser uma mera rede social que só abrangia fotos para virar uma grande rede de negócios. É possível ganhar dinheiro por meio da plataforma, mas é necessário muito empenho, dedicação e conhecimento da ferramenta para que seu conteúdo alavanque cada vez mais.

Diante disso, preparamos algumas dicas para que suas fotografias bombem no Instagram. Confira!

1. Qualidade

Uma foto contendo boa qualidade chama atenção, por isso é preciso ter cuidado na hora de fazer o clique. Não é necessário que você tenha equipamentos de última geração para registrar imagens incríveis, pois os smartphones de hoje têm configurações que conseguem suprir essa necessidade. Escolha um aparelho que pode te atender e auxiliar nessa jornada.

2. Iluminação

Fotos escuras e não nítidas, nas quais há pouca preocupação com a iluminação, não vão te trazer bom engajamento. Dê preferência para fazer seus registros utilizando a luz natural. Além de ser gratuita, te renderá lindos cliques e pouca dor de cabeça no momento da edição.

3. Edição

Há quem prefira fotos mais naturais, outros, mais artificiais, mas podemos dizer que, nessa disputa, as fotografias naturais são as que têm maior engajamento. A edição tem que ser de acordo com o que você pretende transmitir. Por exemplo, se estou fazendo uma foto inspirada no outono, diminuir a opacidade e colocar um efeito mais amarelado talvez ajude a alcançar o resultado desejado. Alguns aplicativos, como Lightroom, Facetune e VSCO, podem te auxiliar nessa missão.

4. Ângulo

Se você já ouviu a frase “ângulo é tudo nessa vida”, dê razão, pois é a mais pura verdade. A posição perfeita tem o poder de registrar fotos incríveis. Vá testando angulações diferentes tanto do aparelho que está tirando a foto quanto do modelo, do produto ou do ambiente a ser retratado. Por fim, quando a sessão tiver acabado, é só selecionar a melhor imagem que conseguiu demonstrar o que você tinha em mente.

5. Enquadramento

Enquadrar uma imagem é deixá-la reta, de modo que respeite a área de respiro, dando sensação de equilíbrio para sua fotografia. Para conseguir precisão, utilize um tripé ou qualquer suporte no qual você consiga estabilizar o aparelho antes de tirar a foto. Posicione-o de maneira que dê para você enxergar aquilo que deseja registrar e pronto.

6. Escolha do cenário

Parece algo simples, mas verificar o cenário antes de tirar a foto faz toda a diferença. É preciso ter esse cuidado com o ambiente para que você consiga prender a atenção do público naquilo que é importante de fato. Em fotos caseiras, pense no que você deseja retratar e faça do cenário um mero complemento, tendo cuidado com objetos jogados no chão ou com a aparição de utensílios desnecessários.

7. Uso de #hashtags

Desde que foram criadas, as hashtags têm o poder de unir assuntos em uma mesma página de pesquisa. Se for usada de modo estratégico, você conseguirá alcançar um público que se interesse pelo seu conteúdo. A dica é: não encha a legenda com várias #. De três até cinco é o suficiente. Escolha palavras-chave que realmente descrevem a sua imagem. Quando alguém for pesquisar sobre o assunto usando esse recurso, encontrará suas fotos na busca.

8. Utilize o carrossel de fotos

A funcionalidade do carrossel é agrupar várias imagens em uma só publicação. Isso cria uma sensação de continuidade, pois uma foto pode puxar a outra, a fim de contar uma história. Utilize esse recurso ao seu favor. Publique fotos que falem por si só, tenham um enredo legal e encantem quem vai ver.

9. Legenda

Nem todo mundo tem paciência de ler a legenda de uma foto, mas acredite: ela faz toda a diferença. Singelas frases para foto podem te ajudar a preencher o vazio desse campo. Tente externar, em breves palavras, de preferência, aquilo que você realmente desejou passar ao tirar e postar a fotografia. Isso vai fazer com que o público compreenda exatamente o seu objetivo e a sua intenção.

De fato, bombar no mundo virtual não é fácil, visto que há diversas pessoas tendo o mesmo sonho. Sua missão é fazer diferente do que todo mundo faz, por isso deixe que a criatividade tome conta de você. Sendo original e seguindo nossas dicas, temos certeza de que você alcançará o tão buscado sucesso.