Por Marinna Prota

Há quem chame a paixão por carros antigos de “gosto por carro velho”. A afirmação, porém, chega a soar como ofensa para os “antigomodelistas” – os aficionados pelos modelos clássicos, que mostram o saudosismo de uma época que os automóveis eram considerados “integrantes da família”. Às vezes, passando de uma geração para outra. Para esse público, Curitiba conta com um dos museus mais completos do país. Inaugurado em 1976, o Museu do Automóvel de Curitiba abriga cerca de cem carros antigos. Entre eles, está o clássico Fusca, de 1965.

O modelo, que está fora de produção no Brasil, costuma reunir centenas de pessoas para celebrar o carro mais popular do país. Em Curitiba, em janeiro deste ano, o Dia Nacional do Fusca em Curitiba (DFN CWB) movimentou cerca de 5 mil pessoas, mesmo com as restrições da pandemia no período. Antes disso, em anos anteriores, o evento – que acontece simultaneamente em diversas cidades do país – costumava reunir mais de 10 mil fãs deste tipo de veículo.

Na capital paranaense, um dos organizadores do Dia Nacional do Fusca é João Paulo Simões, 34 anos. O gosto pelo “besouro”, como era conhecido o modelo, vem desde criança. “Meu pai foi motorista de caminhão e ônibus a vida toda. Isso vem de família. O Fusca entrou na minha vida logo depois de me tornar maior de idade. Era um carro antigo e que, na época, ainda tinha um baixo custo”, relembra.

Em 2014, Simões assumiu a organização do DNF e conta que Curitiba tem muitos amantes de carros antigos. Apesar da dificuldade em contabilizar a legião de fãs, Simões afirma que, somente no evento que promove, já chegou a registrar a presença de mais de 2,2 mil carros em um único dia.

Dentro do Fusca 1967, Coral Red, Simões e a esposa, Marjorie Camilo, 27 anos, já viajaram e participaram de diversos eventos. Com apelo de “Coral”, o carro faz sucesso por onde passa. “Tenho orgulho em levar o nome da cidade pelo Brasil. O nosso evento leva o nome da cidade (DNF Curitiba), é muito tradicional e já foi noticiado em diversos lugares e até em outros países”, pontua.

Segundo o organizador, a maioria dos eventos de Curitiba ocorre em datas comemorativas relacionadas aos carros, como o DNF (Dia Nacional do Fusca), DMF (Dia Mundial do Fusca), DNK (Dia Nacional da Kombi) e DMK (Dia Mundial da Kombi). Ainda assim, para sempre movimentar os modelos antigos, os aficcionados se reúnem semanalmente em espaços como o Parque Barigüi, onde os exemplares do Museu do Automóvel ficam à exposição.