A montadora japonesa é uma das marcas que mais fidelizam clientes, o que explica a liderança nos segmentos de picape, sedã médio e SUV Premium

Por Renyere Trovão, especial para a Tribuna

Comprar um carro não é uma tarefa fácil, principalmente para quem não é fiel a uma determinada marca ou vai colocar o seu primeiro veículo na garagem. As opções de mercado não param de crescer. A todo instante surge um novo modelo para aumentar a indecisão pelo qual escolher.

Dentre as fabricantes que mais fidelizam cliente no Brasil está a Toyota. Quem entra na marca, dificilmente sai. Isso explica a liderança consistente em vendas por longos anos nos segmentos de sedã médio (Corolla), picape (Hilux) e SUV premium (SW4).

O Corolla Cross é a mais recente opção do catálogo da Toyota no Brasil. Foto: Rodolfo Buhrer

O mais recente lançamento da Toyota, o Corolla Cross, já vem mostrando nos bons números de emplacamento que vai fortalecer ainda mais essa imagem de “casamento com a marca” da montadora japonesa.

Por isso, elaboramos dez perguntas entre as mais frequentes que um consumidor faz antes de escolher um carro Toyota.

Não perca: Cultura da “baixa KM” faz concessionária vender seminovos até 50 mil km

Ouvimos três profissionais da Toyota Sulpar, concessionária de Curitiba: Vanessa Nascimento, gerente de Pós-Venda, Eliezer Ferreira dos Santos, coordenador de Oficina, e Fabio Calligari, diretor de Operações.

Fabio Calligari, diretor de Operações do Grupo Sulpar. Foto: Rodolfo Buhrer

Os carros da Toyota são mesmo “inquebráveis” como sugere a fama?

Na oficina da Toyota Sulpar observamos sempre que o número de veículos que nos procuram para manutenção periódica e cuidados é muito superior aos que nos buscam para qualquer solução por quebra de peças ou falhas mecânicas que deixariam “ficar na mão” com o carro.

Logo é possível afirmar com toda certeza que sim, a fama se define pela qualidade do produto e a vida útil prolongada de seus principais componentes.

O custo de manutenção e a garantia estão dentro da média de mercado?

Para a maioria dos modelos conseguimos ter até um custo menor que a concorrência, pois oferecemos um programa de preço programado para todas as revisões, gerando transparência e valor justo ao cliente.

Diante da qualidade e durabilidade de todos os componentes, a Toyota lançou em 2021 a extensão do prazo de garantia de três anos para cinco anos para os seus veículos, trazendo maior tranquilidade ao cliente.

Área de oficina da concessionária Toyota Sulpar Alto da XV, em Curitiba. Foto: Rodolfo Buhrer

O custo do pacote de peças de reposição é competitivo comparado a outras marcas?

Sim, elas acompanham o preço de mercado, mas o diferencial está atrelado à durabilidade, ainda que tenhamos um item com valor mais expressivo, o fato dele durar mais faz a conta de o cliente fechar sempre com benefícios.

Os carros Toyota estão entre os mais valorizados na hora da revenda?

Sim, os modelos da marca, por sua segurança e solidez, apresentam de forma comprovada a menor depreciação. Sempre é de grande interesse no mercado qualquer um dos modelos da marca em qualquer ano de uso. Yaris, Hilux e SW4 estão entre carros com menor depreciação do mercado.

Veja também: Seguro auto: conserto de sinistro em concessionária protege a garantia do carro

A motorização dos modelos Toyota tem baixo consumo?

Os motores da marca contemplam uma série de melhorias que focam no desempenho, o que reflete no melhor consumo. Um bom exemplo é o novo Corolla sedã, que dispõem de injeção direta e indireta, consegue trazer potência atrelada a maior economia.

O câmbio CVT está presente no Yaris, Cross e Corolla. Qual é a vantagem comparada à transmissão automática convencional?

O CVT possui suavidade nas trocas e nas reduções de marchas. E por se tratar de um câmbio que faz troca gradual, temos um melhor aproveitamento de torque no motor. O que faz esses modelos entregarem conforto e eficiência.

O Toyota RAV4 só é oferecido com motorização híbrida. Foto: Rodolfo Buhrer

A tecnologia híbrida já uma realidade na marca? Quais as vantagens dessa propulsão?

São inúmeras. Como a redução da poluição com reflexos diretos na preservação do meio ambiente, além da entrega de ótimo rendimento com máxima redução de consumo. Soma-se ainda a garantia híbrida de 8 anos, exclusiva no mercado brasileiro.

Corolla, Hilux e SW4 são líderes de vendas em seus segmentos. O que explica esse desempenho?

E ainda com uma boa margem de vantagem frente aos concorrentes e por muitos anos. Isso se deve por uma conjuntura de fatores. Destaque para a excelência na fabricação de veículos; conjunto mecânico de durabilidade e confiabilidade; atualizações permanentes de design, motor, câmbio e tecnologia; conjunto de suspensão preparado para qualquer tipo de piso; não descontinuidade dos produtos, como é normal em modelos de outras marcas; rede forte de distribuidores; baixo custo de manutenção; liquidez na revenda, entre outros.

Leia mais: Destaque nacional, concessionária curitibana reforça fama da Toyota no pós-venda

Com a pandemia é possível comprar um Toyota remotamente e também realizar o test drive sem precisar ir à loja?

No Grupo Sulpar, desde o começo da pandemia, criarmos alternativas de atendimento, tanto em vendas quanto em pós-venda.

O cliente pode escolher o que mais lhe convém. Por exemplo, ir à loja onde seguimos todos os protocolos de segurança ou fazer toda a negociação via telefone ou de forma online, desde a apresentação dos carros até a avaliação do seu usado.

Ou então nossos profissionais vão até o trabalho ou residência do cliente com o test drive do seu interesse, inclusive fazendo uma avaliação do usado dele in loco.

Eliezer Ferreira dos Santos, coordenador de Oficina da Toyota Sulpar Alto XV, em Curitiba. Foto: Rodolfo Buhrer

Que garantia o cliente tem de ser bem tratado na concessionária, seja na compra ou na hora dos serviços de pós-venda?

Na Sulpar, nós exercitamos muito o conceito de pensar pela visão do cliente. Há todo o encantamento por estar realizando muitas vezes um sonho de novo carro.

Também seguimos um processo com sete passos. Recepção de boas-vindas; qualificação, onde é o momento de entender as necessidades dos clientes; apresentação do produto; test drive; negociação; entrega do veículo já apresentando os serviços de pós-venda; e; por fim; um contato para saber como está a experiência do cliente com a posse do carro.

Leia também: Revisões com preço fixo baixam custos de serviços na concessionária Sulpar

No pós-venda, informamos à disponibilidade de revisões periódicas; serviços estéticos; serviços de martelinho e pintura expressa; funilaria particular ou por meio de seguradora; pneus, acessórios e peças de reposição.

Vanessa Nascimento, gerente de Pós-Venda da Toyota Sulpar Alto da XV. Foto: Rodolfo Buhrer

E depois do término do prazo de garantia, trabalhamos muito forte o conceito do Auto Center Sulpar, uma oficina especializada e com preços e condições acessíveis para atendimento de qualquer Toyota, seja qual for o ano e a quilometragem do veículo.

E no momento da revenda, avaliamos o seu usado de forma sempre justa e transparente. Entendemos que todo esse ciclo é muito importante e nenhum deles pode ser descuidado.