Metrocard e Tesão Piá. Essa parceria já rendeu frutos hilários, que fizeram a piazada perder o rumo de tanto rir. Juntando os melhores causos verídicos do transporte público, a Tribuna apresentou a seus leitores o Histórias de Busão. Hoje é dia de apresentar mais um vídeo contando as aventuras dos passageiros dentro dos coletivos da Grande Curitiba.

No episódio de hoje, chamado “Fã do cobrador”, Solange investe pesado no novo cobrador da sua linha. Apesar das cartinhas, indiretas e insinuações, o cobrador Valdecir demora para perceber que o amor de sua vida passava pela sua catraca todos os dias.

Divirta-se com a gente e assista o vídeo a seguir!

