Depois do grande sucesso, série Histórias de Busão está de volta com vídeos inéditos

A parceria entre o Tesão Piá, grupo de humor mais paranaense do mundo, e a Metrocard, já produziu vídeos hilários. A série Histórias de Busão é um exemplo disso. Enviados pelos leitores da Tribuna e usuários do sistema Metrocard, os “causos” vão do romance ao humor mais genuíno e engraçado.

No capítulo de hoje a história de uma guria que teve a brilhante ideia de comprar um “varão” de cortina no Centro e no caminho para casa, dentro do ônibus… você não vai acreditar no que aconteceu. Confira o capítulo de hoje chamado “Balaústre”.

Divirta-se com a gente e assista o vídeo a seguir!

