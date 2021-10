Quando a gentileza dentro do ônibus vira um problema, mas também te coloca numa situação hilária.

A parceria entre a Tribuna, a Metrocard e Tesão Piá, grupo de humor mais paranaense do planeta, já produziu vídeos hilários. A série Histórias de Busão é um exemplo disso. Enviados pelos nossos leitores e também pelos colaboradores e clientes do sistema Metrocard, os “causos” vão do romance ao humor mais genuíno e engraçado.

No causo de hoje, Mariana dá lugar para um idoso dentro do Busão, e ele retribui a gentileza segurando sua pasta. Mas na hora de descer do coletivo…. Confira “Senhorzinho, a nova produção do Tesão Piá para a Metrocard.

Veja vídeo!

