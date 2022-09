Mascote da Metrocard, Capitana faz a festa pelos terminais e ônibus da Grande Curitiba

Para comemorar o Dia do Transporte Coletivo, incentivar e agradecer os passageiros que todos os dias passam pelos terminas da cidade e região, a Metrocard levou a Capitana para dar uma volta de ônibus pela grande Curitiba. Partindo da Fazenda Rio Grande, passando pelo tradicional Terminal Guadalupe, até a Praça Santos Andrade.

A carismática Capivara divertiu e interagiu com as usuários do transporte coletivo que encontrou pelo caminho. Há 15 anos, todo dia 22 de setembro, o mundo celebra o dia mundial sem carro, criado para as pessoas refletirem sobre o uso demasiado de meios de transportes pouco eficientes e pensarem em formas coletivas de locomoção, mais favoráveis ao meio ambiente.